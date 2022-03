20 VITE MË PARË/ Gazeta Shqiptare: Ekskluzive/ Flet Duro Mustafaj, kryeredaktori i Dritës. “E vërteta e Kadaresë dhe Pashallarëve të kuq”

1 Mars 2002 – Çfarë shkruante “Gazeta Shqiptare” dy dekada më parë





Ekskluzive/ Flet Duro Mustafaj, kryeredaktori i Dritës. “E vërteta e Kadaresë dhe Pashallarëve të kuq”

E vërteta e plotë e poezisë “Pashallarët e kuq” të Ismail Kadaresë. Për herë të parë rrëfimi i plotë i njeriut që di gjithçka për atë moment. Ish-Kryeredaktori i gazetës Drita, Duro Mustafaj tregon prapaskenat e atyre ditëve që lidhen me poezinë. Si mbërriti në redaksinë e Gazetës, çfarë ndodhi aty brenda, kush e çoi në Komitetin Qendror dhe çfarë u diskutua më pas

Për poemën e Kadaresë, “Pashallarët e kuq”, është folur e shkruar shumë. Ju si ish-kryeredaktor i “Dritës”, keni qëndruar brenda ngjarjes, përse keni heshtur?

Në fillim dua të bëj një sqarim të vogël: Ajo nuk ishte poemë, por një poezi prej 10-12 strofash. Dhe titulli nuk ishte “Pashallarët e Kuq”, por “Pse u mblodh Byroja Politike në mesditë”. Kjo, për saktësi.

Ju më pyesni pse kam heshtur? Të them të drejtën, nuk kam dashur të përfshihem në lojëra të tilla. Po kam menduar se edhe ngjarja është e largët, kanë kaluar 27 vjet. Dhe tashmë duhet të ishte harruar, ose të mos bëhej aq zhurmë për të. Megjithë mend, nuk ja vlen. Veç kësaj, më ka detyruar edhe dëshira e mirë, që të mos ja lëndojë sado pak zemrën një shkrimtari të madh, siç është Kadareja. Dikush me të drejtë ka thënë se “poetët kanë nevojë për përkëdhelje”, që të jenë të qetë për të krijuar. Po ama edhe atyre askush s’u jep të drejtë për të fantazuar e manipuluar faktet, duke brengosur të tjerët.

Ju i keni lexuar shkrimet te “Korrieri”? Aty flitet për komplot në Lidhjen e Shkrimtarëve, përmendet poezia në fjalë, përmendet edhe emri i juaj, si botues etj.

Për ç‘komplote është fjala? Se nuk e kuptoj… Kush u rrëzua nga froni? Kush u burgos apo u internua? Askush… (Të kuptohemi, flasim për rastin konkret, për “Pashallarët” që nuk u botua, raste të tjera edhe ka).

Kur lexova te “Korrieri” i 24 shkurtit, që për botimin a mos-botimin e një poezie, trajtohen në faqe të tëra të gazetës ngjarje me “komplote” e “kurthe”, me “duar misterioze spiunësh”, me sajime të fakteve të pa qena, me monologë e dialogë të fantazuara, mendova me vete: Këto janë të denja për një roman fantastik, por jo për të pasqyruar një të vërtetë të thjeshtë.

Dhe cila është e vërteta?

E vërteta është ajo q ëmund ti ndodhi çdo redaksie të çdo gazete: Kadareja dorëzoi për botim një cikël me poezi. Unë, së bashku me redaktorin përkatës, Vath Koreshin, me “Artistët e Popullit”, Avni Mula e Mentor Xhemali, ndodheshim me shërbim në rrethet e Peshkopisë e të Matit. Dhe do të ktheheshim të shtunën në mbrëmje. Se të dielën dilte gazeta dhe më duhej të lexoja gjithë lëndën e dërguar në shtypshkronjë, bashkë me të edhe ciklin e poezive në fjalë, për të cilin isha vënë në dijeni me telefon nga sekretari i kolegjumit. I thashë atij se poezitë duhet t’i lexonin edhe redaktori i kritikës letrare për të mos bërë kritika pas botimit. Kjo ishte një praktikë e zakonshme, kur mungonte një redaktor, e zëvendësonte tjetri. Më vonë mora vesh se poezitë ishin lexuar me gjithë redaksinë, autorit i ishin bërë disa vërejtje, po ai nuk kishte pranuar. Megjithatë me firmën e sekretarit të kolegjiumit ishin dërguar në shtypshkronjë për t’u radhitur, me mendimin se kryeredaktori do të vinte nga shërbimi, t’i lexonte e të mbante përgjegjësinë. Dhe kështu ndodhi. Unë erdha aty nga ora 9 e mbrëmjes, jo në mesnatë, siç thuhet, (as që isha “mbyllur në shtëpi”, siç sajohet) lexova poezitë, ishin të tëra të botueshme, madje edhe ajo e “pashallarëve”, po ti bëheshin redaktime e të hiqeshin dy vargje që, për mua ishin “thikë me dy presa”. I hoqa nga botimi, me shpresë se do të kuptoheshim me autorin për të bërë korrigjimet e nevojshme. Me Kadarenë unë kam pasur gjithnjë marrëdhënie të mira. Ai ishte anëtar i kolegjumit të redaksisë. Dhe ç‘është e vërteta, na ka ndihmuar. Por të nesërmen e ndalimit të botimit, nuk u morëm vesh. Ai insistonte që poezisë të mos i bëhej asnjë redaktim. Me mendimin që në të pasqyrohej lufta e Partisë kundër “puçistëve” ushtarakë. Madje edhe epiteti “pashallarë” u dedikohej gjeneralëve të dënuar. Kjo është krejt e vërteta. Mirëpo kam lexuar, në gazetën që përmendëm, se në shtypshkronjë ish bërë alarm, se i është thënë brigadierit: si lejoni të botohen “trakte të tilla antiparti”, poezi reaksionare” e të tjera përralla që s’kanë ndodhur e s’mund të ndodhnin. Unë nuk e dija plotësisht atëherë nëse ishin trakte, gjersa i kërkova autorit të bënte ndonjë ndryshim, që të mund të botoheshin.

Kam një pyetje tjetër, po ju si mendoni: bëtë mirë, apo bëtë keq që nuk e latë poezinë të botohesh?

Këtë pyetje ja kam bërë edhe unë vetes. Por kini parasysh kohën, kriteret partiake në gjykimin e krijimtarisë. Tani që më pyetët sa po më erdhi ndërmend një varg i një poezie të O. Grillos. Ai shkroi për heroin e popullit Zaho Koka edhe ja një varg, që u mallkua: “Në ballë i digjej ylli”: Me sa dukej ishte fjala për yllin partizan. Dhe komenti ish kategorik: “Si, u djeka ylli që ne e kemi të shenjtë?”… U desh ky varg që autori të shkonte në bazë, në prodhim. Tani më thoni: a mund të lija të botoheshin vargje të tilla si “Pashallarët e kuq, që hipnin e zbresin shkallët e komitetit Qendror” dhe më tej: “Enver Hoxha me një pishtar të ndezur… Zbulon e dënon armiqtë(M!). Jo, jo këtë do ta bënte çdo redaksi e asaj kohe. Se kjo do të ishte vetëvrasje si për autorin ashtu edhe për botuesin. Ne kishim edhe porosi për këtë. Që figura e E. Hoxhës të mos dalë e shkëputur dhe e vetmuar nga Partia. Dhe e dyta t’u ruheshin banaliteteve. Se diku ish shkruar “Çezmën e fshatit na e solli Enveri”… “Traktorin na e pruri Enveri”. (Pa çka se ai kish ardhur dikur nga Rusia e me Rusinë kish kohë që ishin prishur marrëdhëniet).

Ne gazetarët e atëhershëm, për të cilët thuhej se “udhëtojnë nëpër mina”, sigurisht që ruheshim, mendonim edhe për familjen, por ruanim edhe autorët, që për shkak të një poezie, mund ta pësonin të dy palët.

Mirëpo në shkrimet e botuara për “pashallarët” është thënë se për autorin është bërë “kurth”. Tani kushdo ka të drejtë të fantazojë. Po të ishte kurth, poezia do të lihej të botohej. Dhe atëherë poetit do t’i thuhej: “Tani e mbushe kupën, se për ty kemi edhe gjëra të tjera… Largohu nga Partia, nga kryesia e Lidhjes, nga ofiqi i nënkryetarit të Frontit… e shko tek të tjerët… Por kjo nuk ndodhi. Dhe nuk ndodhi edhe për të mirën e autorit.