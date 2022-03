Analizë/ Një Gjermani e Re, si po ndryshon Berlinin agresioni i Putinit?

Brenda një jave, Gjermania ka pësuar një transformim dramatik, duke hequr dorë nga politika e saj e jashtme ngurruese dhe e turpshme dhe duke u angazhuar për të rritur në mënyrë drastike shpenzimet e mbrojtjes. Tronditja e pushtimit të Ukrainës nga presidenti rus Vladimir Putin e nxiti Berlinin të dërgonte mijëra armë antitank dhe kundërajror në Kiev. Një vend që është kritikuar nga aleatët e tij se ka bërë shumë pak, shumë vonë, është hedhur në krye të grupit për të marrë një rol udhëheqës në sigurinë evropiane. Gjermania tani kërkon të izolojë dhe ndëshkojë Rusinë pas dekadash qetësimi dhe akomodimi të saj. Për më tepër, Gjermania do të përpiqet për pavarësi energjetike nga Rusia, duke krijuar burime të reja të brendshme energjitike, ndërkohë që do të heqë dorë nga furnizimi i saj rus.





“Është e qartë se ne duhet të investojmë shumë më tepër në sigurinë e vendit tonë, në mënyrë që të mbrojmë lirinë dhe demokracinë tonë”, tha Olaf Scholz, kancelari i sapoformuar, në një seancë të posaçme të parlamentit të dielën. Me një fjalim të vetëm, Scholz nisi një epokë ndryshimesh monumentale për një vend që ka qenë rehat me status quo-në për tre dekada. Ministrja e Jashtme gjermane Annalena Baerbock tha se “ndoshta në këtë ditë, Gjermania po lë pas një formë të kufizimit të veçantë dhe unik në politikën e jashtme dhe të sigurisë”. Trashëgimia e shëmtuar e agresionit ushtarak gjerman gjatë shekullit të njëzetë kishte prodhuar një mentalitet që e shihte dialogun dhe multilateralizmin si mjetet kyçe dhe, shpesh, të vetmet të politikës së jashtme. Një dozë e pashëndetshme e frikës nga vetja ishte në qendër të skepticizmit gjerman ndaj fuqisë së fortë.

Njoftimi i kësaj kthese në politikën gjermane u prit me brohoritje dhe ovacione nga anëtarët e partive kryesore në parlament. “Mjaftueshem eshte mjaftueshem. Loja ka marrë fund”, deklaroi lideri i opozitës konservatore, Friedrich Merz, duke iu drejtuar drejtpërdrejt Putinit.

Qeveria e re e qendrës së majtë në Berlin nuk synoi kurrë të braktiste qasjen e politikës së jashtme të ish-kancelares Angela Merkel për balancimin e nevojave të sigurisë me interesat tregtare dhe as të largohej nga neveria e Gjermanisë së pasluftës ndaj konfliktit ushtarak. Por për Gjermaninë, sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës ndryshoi gjithçka. Historiani Fritz Stern, i cili u arratis nga Holokausti kur familja e tij u largua nga Gjermania për në Shtetet e Bashkuara në vitin 1938, një herë shkroi për “pesë Gjermanitë” që kishte njohur gjatë jetës së tij: Republikën e Vajmarit, Rajhun e Tretë Nazist, Gjermaninë Perëndimore të pasluftës. dhe Gjermaninë Lindore, dhe Gjermaninë e bashkuar që u shfaq pas rënies së Murit të Berlinit. Ajo që bota po dëshmon tani është lindja e një Gjermanie të gjashtë, e cila është e gatshme të ushtrojë fuqi ushtarake në mbrojtje të vlerave liberale demokratike.

SI ISHIN GJERAT

Gjatë ditëve të fundit, disa tabu të kahershme politike ranë në rrugë menjëherë. Ndalimi i certifikimit të Nord Stream 2, tubacioni rus i gazit natyror që përfundoi në shtator, dhe dërgimi i armëve vdekjeprurëse në Ukrainë janë vetëm dy nga ndryshimi i politikës së qeverisë gjermane. Më e rëndësishmja, Gjermania është tronditur nga realiteti se fuqia e fortë është një mjet i nevojshëm për të mbrojtur demokracinë dhe për të penguar autokratët e sotëm.

Për dekada, një temë e përsëritur e politikës së jashtme gjermane ka qenë se nuk do të ketë paqe në kontinent nëse Rusia mbyllet. Kjo doktrinë kishte përfshirë idenë se ndërvarësia ekonomike do të ndihmojë në forcimin e marrëdhënieve. Kjo çoi gjithashtu në durim të pafund me Kremlinin, edhe pas fjalimit agresiv të Putinit në Konferencën e Sigurisë në Mynih në 2007, kur ai akuzoi Shtetet e Bashkuara për destabilizimin e sigurisë globale. Dhe vazhdoi pas pushtimeve të Putinit në Gjeorgji në 2008 dhe madje edhe në Ukrainë në 2014. Megjithëse Gjermania udhëhoqi përpjekjet evropiane për sanksione pas aneksimit të Krimesë nga Rusia dhe inkursionit të saj në rajonin e Donbasit të Ukrainës, Berlini i balancoi shpejt këto lëvizje me ofertën për të ndërtuar Nord Stream 2. në vitin 2015.

Për Gjermaninë, sulmi i Rusisë ndaj Ukrainës ka ndryshuar gjithçka.

Edhe përballë presionit nga aleatët e NATO-s dhe liderët e Ukrainës, dukej e paimagjinueshme që Gjermania të hiqte rezistencën e saj ndaj dërgesave të armëve. Në fillim të këtij viti, Baerbock vuri në dukje mësimet nga historia: Furnizimi me armë në një rajon ku forcat gjermane vranë miliona qytetarë gjatë Luftës së Dytë Botërore mund të rezultonte vetëm në më shumë faj, argumentoi ajo në Konferencën e Sigurisë së Mynihut në shkurt.

Por lufta e agresionit të Putinit ndryshoi gjithçka brenda pak orësh. Mohimi i armëve mbrojtëse (si granatat me raketa) për ukrainasit nënkuptonte anashkalimin e dallimit midis autorit dhe viktimës. Rusia mund të ketë ndihmuar në mposhtjen e nazistëve, por tani është në anën e gabuar të historisë.

Të dielën, qeveria gjermane njoftoi në mënyrë jo të sigurt se do t’i rezistojë Putinit dhe do të mbrojë me forcë liberalizmin. Ndoshta ishte autokritikë kur Scholz bëri thirrje për një diplomaci gjermane pa naivitet. Optimizmi i tërheqjes së fuqive revizioniste me Wandel durch Handel (ndryshimi përmes tregtisë) është zhdukur. Për sa kohë që Putini është në krye të Rusisë, ky instrument i politikës së jashtme do të jetë një relike e së shkuarës. Në vend të kësaj, Gjermania është e gjitha për të penguar Putinin në përpjekjen e tij për të ndryshuar ekuilibrin e fuqisë në Evropë.

NJË TRANSFORMIM I SHPEJTUR

Ky ndryshim do të jetë i kushtueshëm, veçanërisht për sektorin energjetik të Gjermanisë që varet nga importi. Por siç i tha parlamentit Ministri i Financave Christian Lindner i Partisë Demokratike të Lirë ekonomikisht konservatore, kjo kosto do të shihet si “çmimi i lirisë”. Scholz njoftoi se Gjermania do të bëhet e pavarur nga energjia ruse. Gjermania do të ndërtojë menjëherë dy porte për gazin natyror të lëngshëm (LNG), do të grumbullojë rezerva kombëtare të qymyrit dhe gazit, do të kërkojë më shumë kontrata afatgjata shpërndarjeje në tregun ndërkombëtar të energjisë dhe do të përshpejtojë më tej prodhimin e energjisë së rinovueshme – “energjia e lirisë”. sipas fjalëve të Lindner. Për t’u siguruar që ka energji të mjaftueshme në rezervë, termocentralet e mbetura bërthamore të Gjermanisë mund të kenë nevojë të qëndrojnë online përtej fundit të vitit 2022, në të cilën pikë ato do të mbylleshin si pjesë e daljes së Gjermanisë nga energjia bërthamore.Rusia hakmerret me një reduktim të furnizimit të saj me gaz natyror.

Gjermania tani do të hedhë akuzën e shpenzimeve të sigurisë së të tjerëve. Kur Scholz njoftoi një investim të vetëm prej 100 miliardë eurosh në ushtrinë gjermane dhe synimin për t’i bërë shpenzimet e mbrojtjes të kalojnë dy për qind të prodhimit të përgjithshëm ekonomik – objektivi i vendosur për NATO-nshtetet anëtare—ai habiti komunitetin e politikës së jashtme, vendin, madje edhe shumë në grupin e tij parlamentar që nuk ishin të vetëdijshëm për këtë vendim të menjëhershëm. Scholz e bëri të qartë se Gjermania nuk ka nevojë vetëm për avionë që fluturojnë, anije që lundrojnë dhe ushtarë që janë të pajisur mirë, por forca të armatosura plotësisht të modernizuara. Në fjalimin e tij, kancelari tregoi mundësi dikur të diskutueshme, të tilla si përdorimi i dronëve të armatosur dhe pjesëmarrja në marrëveshjet e ndarjes së armëve bërthamore të NATO-s. Edhe blerja e avionëve luftarakë F-35 të prodhimit amerikan është kthyer në tryezë. Në të njëjtën kohë, Scholz u angazhua për ndërtimin e një avioni luftarak të gjeneratës së gjashtë, Future Combat Air System, të cilin Gjermania po e zhvillon me Francën dhe Spanjën. Siç shtoi Ministri i Financave Lindner të martën mbrëma, Gjermania do të synojë ta kthejë ushtrinë e saj “në një nga më të aftët.

Me një zgjedhje të jashtëzakonshme fjalësh, Scholz u zotua të “mbronte çdo metër katror të territorit të NATO-s së bashku me aleatët tanë” – një shenjë për zotimin e Presidentit të SHBA Joe Biden për të mbrojtur çdo centimetër të aleancës. Deklarata e fortë e Scholz-it është veçanërisht e rëndësishme që vjen nga një vend në të cilin sondazhet tregojnë njëfarë hezitimi për nenin 5, klauzolën e përbashkët të mbrojtjes në traktatin themelues të NATO-s, i cili thotë se një sulm i armatosur kundër një shteti anëtar do të konsiderohet si një sulm kundër të gjithëve. Çfarë ndryshimi bën një javë.

HIDHET NË FUND TË THELLË

Scholz, i cili mori detyrën në dhjetor, u pa fillimisht si hezitues dhe madje i dobët gjatë javëve të para të punës. Fjalimi i tij dhe vendimet e tij themelore i kanë dhënë frymë qeverisë së tij. Qasja e tij vendimtare mbyll hendekun midis Gjermanisë dhe partnerëve të saj dhe hap mundësi të ndryshme të reja të politikës së jashtme. Brenda një jave, Gjermania ka vendosur partneritetin transatlantik me Shtetet e Bashkuara në një bazë të re. Administrata e Biden-it e kishte parë Gjermaninë si një partner të domosdoshëm në Evropë, thelbësor për pretendimin se aleancat forcojnë Shtetet e Bashkuara pa qenë thjesht një shterim i burimeve. Por jo të gjithë i besuan Shtëpisë së Bardhë. Me pak ndihmë nga Putini, Gjermania tani po i heshtë kritikët e saj, veçanërisht në Kongresin Amerikan, ku Ted Cruz, senatori republikan nga Teksasi, drejtonte një falangë të Gjermanisë-skeptikëve. Qeveria franceze, sipas raporteve të hershme të shtypit, është e gëzuar sepse Gjermania tani mund të bëhet partneri serioz i sigurisë që kërkon prej kohësh.

Por ky vendim do të ketë efektet e tij më të dukshme në lindje të Berlinit. Kjo i lejon Gjermanisë të riparojë marrëdhëniet e saj me shtetet baltike dhe aleatët e tjerë të NATO-s në krahun lindor, të cilët kishin filluar ta shihnin Gjermaninë si egoiste dhe ndonjëherë shumë miqësore me Rusinë. Dërgimi i njësive shtesë në Lituani, vendosja e trupave në tokën sllovake për herë të parë dhe zgjerimi i policisë ajrore në Rumani përfaqësojnë vetëm fillimin e një procesi të gjatë që ka të ngjarë të dërgojë më shumë trupa gjermane në Evropën Lindore. Ky trend mund të përshpejtohet kur NATO vendos të braktisë Aktin Themelues NATO-Rusi të vitit 1997, i cili kufizon dislokimet e trupave në shtetet anëtare në Evropën Lindore – një zhvillim që duket i paevitueshëm.

Evropa më në fund mund të ndihet rehat me fuqinë ushtarake gjermane.

Shumë nga vendimet që përshkroi Scholz do të duhet të përshkruhen, duke filluar me një plan prokurimi emergjent dhe gatishmëri për forcat e armatosura. Aktualisht, shumica e njësive nuk kanë pajisjet e tyre, por duhet të lypin dhe të marrin hua nga formacionet e tjera kur caktohen në detyrën e NATO-s jashtë vendit. Një program urgjent do të kërkojë të ndryshojë këtë pozicion të vështirë të ekonomisë më të madhe të Evropës. Strategjia e Sigurisë Kombëtare që qeveria e Scholz kishte filluar të hartonte do të duhet të hiqet dhe një e re të fillojë nga e para. Dhe Koncepti i ri Strategjik i NATO-s, gjithashtu në tabelën e vizatimit, do të duhet të rivlerësohet për të marrë parasysh qëndrimin e ri të Gjermanisë.

Kjo Gjermani e re, të cilën Stern nuk jetoi për ta parë apo shtuar në koleksionin e tij të ndryshimeve, do të zotërojë buxhetin më të madh të mbrojtjes në Evropë deri tani. Vetëm këtë herë, ajo është e mirëpritur dhe madje e inkurajuar nga të gjithë fqinjët e saj të afërt. Jo vetëm që Gjermania po transformohet; perceptimi i Gjermanisë është gjithashtu. Në vitin 2011, Radoslaw Sikorski, ish-ministri i mbrojtjes dhe i jashtëm i Polonisë, tha diçka që dukej e jashtëzakonshme në atë kohë: “Unë ndoshta do të jem ministri i parë i jashtëm polak në histori që do ta thotë këtë, por ja ku është: kam më pak frikë nga fuqia gjermane. se sa kam filluar të kem frikë nga pasiviteti gjerman.” U deshën edhe 11 vite të tjera, por pushtimi i Ukrainës nga Putini mund të përfaqësojë momentin kur Evropa e pasluftës më në fund u qetësua me fuqinë ushtarake gjermane./Foregin Affairs, përkthyer dhe përshtatur nga Gazeta Shqiptare