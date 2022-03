Anastasia Lena, ish-Missi i Ukrainës dhe bukuroshet e tjera që rrëmbyen armët kundër Putinit

Pas sulmit rus, populli i Ukrainës ka marrë armët kundër forcave ushtarake të Vladimir Putinit.





E përveç njerëzve të thjeshtë, duket se në fushën e betejës kanë hyrë edhe figura të njohura të ekranit dhe të bukurisë, të cilat kanë zgjedhur të rrëmbejnë armët kundër liderit rus, në mbrojtje të Atdheut të tyre.

I tillë është rasti i ish-Miss Ukrainës, Anastasia Lena, e cila postoi një foto në profilin e saj në Instagram ku ka pozuar me pushkë në dorë.

Fituesja e konkursit të bukurisë në vitin 2015 në Ukrainë, tani pozon në Instagram me pushkë në dorë dhe bën thirrje për mbrojtjen e vendit të saj, që prej gati një jave është pushtuar nga rusët.

Para se të bashkohej me ushtrinë ukrainase, ajo shërbeu gjithashtu si menaxhere e marrëdhënieve me publikun në Turqi. Ajo është parë me armë edhe më parë, por ato kanë qenë armë false. Prej saj dilnin plumba plastikë në vend të plumbave të vërtetë.

Në fotot e Anastasias në Instagram dhe Snapchat, ajo shihet duke u praktikuar në xhungël dhe terrene të brendshme stërvitore me pajisje ushtarake, ndërkohë që, tani ka ardhur momenti që ajo ta përdorë përvojën e saj në fushën e betejës.

Në një postim tjetër, ai vlerësoi rezistencën e deritanishme të popullit dhe ushtrisë në Ukrainë. Anastasia tha se ushtria jonë po lufton në atë mënyrë që NATO duhet të aplikojë për hyrje në Ukrainë.

Por, Lena nuk është e vetmja femër që iu referua konfliktit që po vazhdon prej një jave.

Deputetja ukrainase, Kira Rudik merr armët në krah: Jam e gatshme të mbroj Kievin!

Një deputete ukrainase, e cila ka marrë armët për të mbrojtur kryeqytetin e vendit nga pushtimi rus, ka thënë se do ta bëjë këtë “për aq kohë sa të jetë e nevojshme”.

Kira Rudik, tha se ishte e bindur se mund të qëllonte një ushtar rus nëse i shkonte në shtëpinë e saj.

“Unë nuk kam asnjë plan për t’u larguar, ky është qyteti im, ky është vendi im dhe kam në plan ta mbroj atë për aq kohë sa të jetë e nevojshme. Nuk ka asnjë shans që ndonjë diktator i çmendur rus të mund të më largojë nga vendi ku jetoj dhe ku dua të jetoj.”, tha deputetja Rudik për BBC.

Deputetja Rudik është një nga shumë qytetarët në Ukrainë që kanë pranuar të armatosen, pasi forcat ushtarake kërkojnë të forcojnë pozicionet kyçe.

“Ne morëm pushkë në parlamentin ukrainas dhe në dy ditët e fundit jam stërvitur për t’i përdorur ato, kështu që tani kam shumë besim se do të isha në gjendje të qëlloja dikë nëse ai vinte në shtëpinë time,” tha ajo.

Por deputetja urkainase mendon gjithashtu se pushtimi rus do të zgjaste nga 10 ditë deri në dy javë, për shkak numrit të madh të viktimave në radhët e forcave ruse, moralit të ulët dhe papërgatitjes për një konflikt të zgjatur.

Vajzat ukrainase me veshje ushtarake bëhen virale në rrjetet sociale:

Klipet e femrave magjepsëse me uniforma ushtarake ukrainase duke kërcyer, duke bërë lojëra nëpër kazerma dhe madje duke mbajtur plumba janë bërë virale në mediat sociale.

Ndërsa tensionet midis Rusisë dhe Ukrainës mbeten të tensionuara, shpërndarja e videove dhe fotove të trupave prapa skenave janë po shfaqin një tjetër anë të asaj që po ndodh.

Në mënyrë tipike, videot shfaqin ushtaret ferma që performojnë vallëzime, por disa tregojnë gjithashtu trupat e tyre të bukur duke shkëputur dhe rimontuar armët, ose duke u argëtuar në kazerma.

Një video e TikTok tregon një grup të rejash që imitojnë një këngë ndërsa janë të veshura me uniforma ushtarake me flamurin ukrainas dhe shenjat ushtarake. Grupi duket se është jashtë një kazerme ushtarake në Ukrainë.

Një tjetër adresë përmban klipe të tre femrave të reja rekrute me veshje ushtarake duke pozuar së bashku në manovra në pyll, duke pretenduar se godasin njëra-tjetrën në kazermat e tyre dhe duke fjetur në lagjet e tyre.

Llogaria, me pothuajse 5 mijë ndjekës dhe 52 mijë pëlqime, ka biografinë: “Vajza me zemër të kamuflazhit”, në lidhje me shërbimin e saj ushtarak.

Iryna Greytsarovska, e cila ka më shumë se 3 mijë ndjekës dhe 27 mijë pëlqime, thotë në biografinë e saj në TikTok: “Ukraina mbi të gjitha”.

Në të njëjtën llogari, e reja ndan një seri fotografish dhe videosh të shkurtra të saj dhe të rekrutëve të tjerë duke pozuar dhe duke kryer stërvitje ushtarake.

Një rrëfim i mëtejshëm, që i përket një ushtareje femër të quajtur Katiusha, paraqet një sërë videosh magjepsëse të rekrutes dhe shokëve të saj në lodhje të plotë, duke kërcyer në mënyrë seksi.

Llogaria e saj është rritur shpejt në pothuajse 30 mijë ndjekës dhe pothuajse 500 mijë pëlqime.

Një llogari në Instagram e lidhur me një nga faqet e TikTok përfshin një foto të një ushtareje ukrainase që mban plumba në dorën e saj të zbukuruar pranë një arme të madhe.