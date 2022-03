“Armiku do të marrë qytetin”, Vitali Kliçko mesazh ukrainasve: Së bashku do të mbijetojmë

Ish kampioni i botës në boks, por dhe kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Kliçko është bashkuar ushtrisë së Ukrainës për të mbrojtur vendin ndaj pushtimit rus. Në një video të postuar në faqen e tij në Instagram, ai ka dhënë një mesazh për popullin e tij.





“Të dashur miq! Situata jonë është e komplikuar. Armiku është në dalje të kryeqytetit. Forcat tona të armatosura po luftojnë heroikisht për vendin tonë. Jemi përgatitur që të mbrojmë Kievin. Janë vendosur barrikada dhe postblloqe në qytet. I kujtoj njerëzve që të jenë të vëmendshëm dhe të mos dalin kur nuk është e nevojshme. Jini në strehime kur bie alarmi. Transporti publik është i limituar deri në orën 19:00.”

“Duke filluar që në orën 20:00, do të ndalohet lëvizja. Vetëm mjetet me leje speciale nga ushtria do të lejohet të lëvizë nëpër Kiev. Mbyllja zgjat deri në orën 7 të mëngjesit. Situata është kritike. Armiku do të marrë zemrën e qytetit, por ne do të luftojmë dhe nuk do të dorëzohemi.”

“Dua të falënderoj forcat e armatosura. Të dashur njerëz, mos t’ju zërë paniku. E ardhmja e popullit tonë do të jetë vetëm me njerëz të fortë, me patriotë të vërtetë. Me ata që po e tregojnë tani karakterin e tyre. Së bashku do të mbijetojmë. Rroftë Ukraina!”