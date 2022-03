“Ishte një shoqëri e sforcuar”/ Ilir Shaqiri flet për ish-banorët e “BBV

Fituesi i edicionit të parë të “Big Brother VIP Albania”, Iliri Shaqiri, ka folur për ish-banorët dhe shoqërinë që ai kishte me ta brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.





Sipas tij, në shtëpi ishte një shoqëri e sforcuar e detyrueshme, që do apo nuk do, duhet që të qëndrosh me ta.

“Nuk u futa në lojë, kam qenë gjithmonë. Aty ishte një shoqëri e forcuar, e detyrueshme, në një ambient që do apo nuk do, edhe me ato njerëz që nuk do kishe komunikim. Doli ajo që thosha gjithmonë që Donaldi është djalë kreativ, por kishim pikëpamje të ndryshme. Nuk mendoja se do kisha komunikim me të jashtë”, u shpreh Ilir Shaqiri.

Brenda shtëpisë së “BBV” publiku e ka parë duke buzëqeshur shumë pak Ilirin por arsyen specifike ai nuk e tregoi.

“Jam person shumë alegro, më pëlqen të jem mirë dhe të jenë mirë njerëzit që më rrethojnë. Por aty brenda për një kohë ndodhi e kundërta. Kishte çdo prime diskutime të forta. Momentet me Sabianin kanë qenë të kufizuara, më shumë qanim hallet”.

Po ashtu ai u pyet në lidhje me mallin e shtëpisë.

“Një lloj melankolie”, kjo ishte fjalia që fituesi i “Big Brother VIP”, tha pas pyetjes së moderatores në lidhje me mallin që mund të kishte për shtëpinë.