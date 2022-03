VIDEO/ Përfaqësuesit e BE refuzojnë ta dëgjojnë, braktisin sallën teksa Lavrov tregonte se pse e pushtuan Ukrainën

Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergei Lavrov, ka deklaruar në Konferencën e OKB-së se është koha që armët bërthamore amerikane në Evropë të kthehen në shtëpi.

Lavrov pritej të shfaqej personalisht në Gjenevë, por ndalimet e udhëtimit e penguan, kështu që në një mesazh të regjistruar paraprakisht ai tha se Rusia ishte e gatshme të fliste për stabilitetin strategjik me SHBA-në, por ai paralajmëroi se Perëndimi nuk duhet të ndërtojë objekte ushtarake në vendet e ish-Bashkimit Sovjetik.

Ai e justifikoi pushtimin rus në Ukrainë me qëllimin për të parandaluar që Ukraina të zotëronte armë bërthamore.

Walk out from the EU and its partners during the statement from Minister #Lavrov at the #ConferenceOnDisarmament this morning to show our support to Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/q6Tq8bdd1D

— France-Désarmement (@FR_Desarmement) March 1, 2022