Pushtimi i Ukrainës/ Ministrja Xhaçka mesazh diplomatëve: Tërheq vëmendjen tuaj ndaj rajonit tonë dhe rreth mundësive për tensione që ekzistojnë

Ministrja e Jashtme, Olta Xhacka në një takim me përfaqësues nga trupi diplomatik në Tiranë, ku është vënë theksi tek pushtimi rus i Ukrainës, ka nënvizuar mesazhin e qartë që BE-ja duhet të jetë më strategjike në marrëdhënien e tyre me vendet e Ballkanit Perëndimor.





“Kriza nuk kërcënon thjesht Ukrainën por të gjithë ne”, ka theksuar ministrja e Jashtme e Shqipërisë, ndërsa tha se “Në kuadër të kësaj dua të tërheq vëmendjen tuaj ndaj rajonit tonë dhe rreth mundësive për tensione që ekzistojnë”.

“Më ngelet të shpresoj se pas pasojave që solli pushtimi i Ukrainës dicka do të ndryshojë në dinamikën e marrëdhënieve mes nesh”, tha Xhacka.

“Për një kohë të gjatë ne i kemi bërë thirrje partnerëve tanë, vecanërisht vendeve të BE të jenë më strategjikë në marrëdhënien e tyre me Ballkanin Perëndimor.

Ngjarjet në Ukrainë janë dëshmi e qartë se shqetësimet tona nuk ishin të pabaza.

Kjo e bën shumë të qartë: kostoja e izolimit është shumë herë më e lartë se kostoja e integrimit.

Se do të ketë më shumë fokus dhe më shumë urgjencë për të ecur përpara me procesin e integrimit dhe mbi të gjitha për të ecur përpara dhe për tu përballur me cdo përpjekje ruse që mund të sjellë telashe.

Jam e kënaqur që sinjalet që po marrim tani tregojnë se BE-ja është e fokusuar tashmë më shumë se çka qenë më parë”, tha ministrja.