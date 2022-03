Selena Gomez rrëzohet mbi tapetin e kuq. Videoja bëhet virale

Selena Gomez befasoi shikuesit kur doli në transmetimin e drejtpërdrejtë këmbëzbathur së bashku me Martin Short, 71 vjeç. Kjo ndodhi pas një incidenti në tapetin e kuq.





Selena Gomez u rrëzua në tapetin e kuq në “SAG Awards” pas pozave të mrekullueshme me taka të larta.

Aktorja, 29 vjeçe, u pa duke u mbajtur pas një burri teksa u rrëzua në gjunjë. Pasi rimori veten, ajo hoqi këpucët dhe u largua zbathur.

Selena përveç se pa taka, u paraqit me një fustan të zi të mrekullueshëm dhe me një varëse prej 1 milion dollarësh me më shumë se 200 karat diamante.

Shumë persona e duartrokitën yllin e “Disney Channel” pasi i dha përparësi rehatisë mbi modën.

Fansat e vunë re menjëherë vendimin e yllit për të hequr dorë nga këpucët – dhe ndanë reagimet e tyre argëtuese në mediat sociale.

Leave it to Selena Gomez to make even slipping on the red carpet look good https://t.co/7JzhcPAuQp pic.twitter.com/buTnCE8vJf — Variety (@Variety) February 28, 2022

Yjet e “The Only Murders in the Building” i dhanë çmimin për “Performancë e jashtëzakonshme nga një aktore femër në një rol dytësor” yllit të “West Side Story”, Ariana DeBose.

Aktorja e “Only Murders in the Building”, mahniti me një fustan të zi të Oscar de la Renta.

Çmimet e 28-ta Vjetore “SAG” po transmetohen drejtpërdrejt në “TNT” dhe “TBS” të dielën, 27 shkurt.