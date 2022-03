Sfidë të re emocionuese në punë/ Horoskopi për këtë martë

Dashi

Ju nuk dëshironi asgjë më shumë se të jeni vetëm sot. Që kjo të ndodhë, duhet të fikni telefonin, të fikni kompjuterin dhe të varni në derë një tabelë “Mos na shqetësoni”. Porositni ushqimin tuaj të preferuar komod dhe shijoni kaosin!





Demi

Mos u habitni nëse sot shfaqen shumë vizitorë të paftuar. Ju mund të organizoni një ngjarje sociale të improvizuar ndërsa fqinjët ndalojnë për të sjellë lajme për ndryshimet në zonë. Por mos lejoni që të mbingarkoheni. Në dashuri do të keni fat.

Binjakët

Ju mund të prisni të bëni shumë punë sot, edhe pse ndoshta do të preferonit të qëndroni në shtëpi. Ju keni detyrime për të përmbushur për miqtë dhe familjen dhe nuk mund të duroni t’i zhgënjeni ata.

Gaforrja

Keni energji për të djegur, dhe keni ndërmend ta përdorni atë. Kërkojuni miqve të bashkohen me ju në park. Ose organizoni një ndeshje tenisi për pasdite. Shijojeni ditën tuaj jashtë. Nëse ecni me ritmin e duhur atëherë do ta shijoni ditën pa pasoja.

Luani

Sot mund të merrni fjalë për një promovim ose sfidë të re emocionuese në punë. Edhe pse kjo është diçka që e keni dashur prej kohësh, mund të hezitoni ta pranoni menjëherë. Mos lejoni që kjo t’ju ndalojë!

Virgjëresha

Paratë dhe miqësia rrallë përzihen, Mbajeni këtë parasysh sot nëse një mik ju kërkon një hua. Një qasje e përkohshme shpesh bën më shumë dëm sesa mirë. Sa i përket aspektit sentimental do të ndiheni i plotësuar.

Peshorja

Sot ju jeni si një makinë e dobët dhe e keqe pastrimi. Ju e kuptoni në kokën tuaj se kjo është dita për të rregulluar shtëpinë tuaj dhe ju duhet të filloni ta bëni vetë. Sa i përket aspektit aspektit profesional do të keni opsione shumë të mira.

Akrepi

Nuk mund të mos ndihesh paksa i frustruar sot. Ka vende për të shkuar, njerëz për të parë dhe nuk duket se mund të dilni nga shtëpia. Përgjegjësitë tuaja janë në shtëpi tani dhe situata nuk do të ndryshojë për një kohë të afërt.

Shigjetari

Nëse e keni tepruar mbrëmë, ka të ngjarë që ta paguani çmimin sot. Tregoni kujdes veçanërisht me pijet alkoolike. Sa i përket aspektit emocional sot ka të ngjarë të ndiheni pak të tejmbushur dhe do të donit të shpërtheni.

Bricjapi

Pa dyshim, ka shumë punë për të bërë në shtëpi. Me konfigurimin e sotëm planetar, ju ndiheni veçanërisht të zotuar për ta bërë shtëpinë tuaj të duket më e mirë. Por ju nuk keni pse të bëni gjithçka sot. Mund të lini diçka për nesër.

Ujori

Shtrirja e sotme planetare sjell me vete një mundësi mjaft të lezetshme për t’u larguar nga e përditshmja. Eksperimentoni me të renë në të gjitha fushat për të krijuar një ndryshim pozitiv në jetën tuaj të dashurisë.

Peshqit

Rreshtimi planetar i sotëm do të thotë që do t’ju këshillohej të jeni të kujdesshëm përpara se të hidheni me gjithë zemër në çdo marrëdhënie. Me çdo kusht shijoni romancën e situatës, por mbani këmbët fort në tokë.