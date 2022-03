“Do ta dërmojmë ekonominë e Putinit”- Mbretëria e Bashkuar të tjera sanksione ndaj Moskës: Asnjë anije ruse nuk do të lejohet në portet britanike

Mbretëria e Bashkuar prezantoi sanksione të reja kundër Rusisë, duke përfshirë ndalimin e anijeve ruse për të hyrë në portet britanike. Sekretarja e Jashtme britanike Liz Truss tha se të gjitha sanksionet e vendosura ne bashkëpunim me aleatet do ta degradojnë ekonominë e Putinit.





“Ndalimi i anijeve ruse nga portet e Mbretërisë së Bashkuar dhe sanksionet e reja ekonomike kundër institucioneve kryesore financiare ruse, përfshirë bankën e saj qendrore, në koordinim të ngushtë me aleatët tanë, do të degradojnë ekonominë e Rusisë dhe do të ndihmojnë që Putini të humbasë”, tha Sekretarja e Jashtme britanike Liz Truss.

Masat ekonomike shtesë, përfshirë kundër Bankës Qendrore Ruse dhe fondit të pasurisë sovrane të shtetit, nënkuptojnë gjithashtu se shumica e sistemit financiar të Rusisë mbulohet tani nga sanksionet e Mbretërisë së Bashkuar, thuhet në deklaratë.

Duke filluar nga e marta, “Unë po udhëzoj të gjitha portet e Mbretërisë së Bashkuar që të largojnë çdo anije që është me flamur, e regjistruar, në pronësi ose operuar nga Rusia,” tha në deklaratë Sekretari britanik i Transportit Grant Shapps.

“Duke ndaluar anijet ruse nga portet tona, ne po izolojmë më tej Rusinë dhe po dërrmojmë aftësitë e saj ekonomike”, shtoi Shapps.