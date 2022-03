Trupat ruse në rrëmujë duke u përlotur në luftime, zbulojnë mesazhet e radios, ushtari: Dua të vras veten

Trupat ruse po “operojnë në rrëmujë të plotë”, morali i tyre është dobësuar dhe “duke qarë në betejë”, sugjerojnë regjistrimet zanore të ushtarëve të vijës së parë të marra nga një kompani britanike e inteligjencës. Mesazhet e përgjuara të radios tregojnë se trupat po refuzojnë t’i binden urdhrave të komandës qendrore, duke përfshirë bombardimin e qyteteve të Ukrainës, ndërsa ankohen me hidhërim për mbarimin e furnizimeve me ushqim ose karburant. Regjistrime të veçanta video tregojnë një grup ushtarakësh rusë duke u larguar nga fronti i betejës dhe duke u kthyer përtej kufirit, pasi kishte mjaftuar. Në një mesazh për nënën e tij, një ushtar thuhet se ka thënë: “E vetmja gjë që dua tani është të vras ​​veten”.





Një zyrtar i lartë i Pentagonit tha të martën se pjesë të ushtrisë ruse të përbërë nga rekrutët e rinj, të trajnuar dobët ishin “të papërgatitur” për betejë dhe në disa raste kishin “gjuajtur qëllimisht vrima” në rezervuarët e karburantit të automjeteve të tyre për t’u siguruar që po e bënin këtë. nuk arrijnë në vijën e parë. Zyrtari i mbrojtjes nuk pranoi të zbulojë burimin e inteligjencës, por indikacionet e moralit të dobët rus mund të dëgjohen në regjistrimet audio të mesazheve radio midis trupave të marra nga kompania britanike e inteligjencës ShadowBreak Intl. Pjesë të ushtrisë ruse janë të varura nga telefonat celularë dhe “walkie-talkies” analoge, duke i bërë ata të prekshëm ndaj përgjimit nga entuziastët e radios. Bisedat e përgjuara hedhin dritë mbi konfuzionin e trupave në lidhje me angazhimin e objektivave në zonat civile dhe zërin e stresit dhe zhgënjimit për mungesën e furnizimeve. Në një bisedë, një ushtar tingëllon sikur po qan. Në regjistrimin e parë, një ushtar që duket duke folur nga qendra komanduese thotë: “Ne do ta mbulojmë qytetin… me zjarr artilerie.” Më pas pason një shkëmbim i tensionuar në të cilin kontakti i tij në terren duket se nuk i bindet urdhrit dhe i kujton oficerit më të lartë se civilët – ose “mallrat” – duhet të largohen nga qyteti përpara se ushtria të hapë zjarr. Njeriu në komandë tingëllon i mërzitur, por pranon që civilët duhet të largohen së pari.

Në një klip tjetër, i njëjti burrë që sugjeroi granatimin e një qyteti humbet durimin duke kërkuar atë që duket të jetë furnizime ose karburant. “Kemi tre ditë këtu! Kur dreqin do të jetë gati?” – bërtet ai, ndërsa tingujt rusë mbushin valët. Në një regjistrim të tretë audio, një ushtar që duket se është në lot, lutet me komandën. “Është i ngadalshëm, është i ngadalshëm…” janë të vetmet fjalë që dëgjohen nga toka. Si përgjigje, vetëm komanda “shpejt” mund të dëgjohet përmes statikës. Forcat ukrainase gjithashtu nuk e kishin problem bllokimin e komunikimeve ruse, të cilat shpesh ndërpriten nga regjistrimet e himnit kombëtar të Ukrainës. Ai tha se trupat po përpiqeshin të ruanin komunikimet dhe shpesh shpenzonin 20 minuta duke bërë një “kontroll të zërit” për t’u siguruar që mund të dëgjoheshin, duke u ofruar mundësi radiofonëve për të dëgjuar.

“Është në thelb si të përgjosh një frekuencë policie në SHBA,” tha zoti Cardillo. “Në thelb janë rusët që transmetojnë në analog. Pra, kur ata kërkojnë mbështetje ajrore, ose çfarëdo lloj mbështetjeje, do të dëgjoni helikopterin ose avionët luftarakë.

“Përmes orëve të regjistrimeve që kemi në frekuenca të shumta, do të mund të dëgjoni avionë luftarakë, helikopterë, tanke, artileri, raketa të rënda balistike që flasin analoge sepse jo të gjitha njësitë kanë metoda të komunikimit digjital. Është një cenueshmëri kaq e madhe që vjen nga Rusia. në një operacion të tillë. Është çmenduri.

“Inteligjenca është inteligjencë, nëse një civil ka akses në të, atëherë unë imagjinoj se aeroplanët e NATO-s ose agjentët e SBU [shërbimit të sigurisë së Ukrainës] kanë akses në të”. Cardillo tha, pasi kishte dëgjuar kasetat, se trupat ruse dukeshin të papërgatitura. Ai tha gjithashtu se kasetat ofronin “prova të krimeve të luftës”, me urdhra për të lëshuar raketa balistike në zonat urbane. Ai shtoi: “Kishte periudha kur i dëgjuam ata [ushtarët rusë] duke qarë në luftime, një periudhë kur ata po ofendonin njëri-tjetrin – padyshim jo një shenjë e moralit të madh. Kishte një rast kur ata qëlluan mbi njëri-tjetrin, kishte një shembull kur atyre iu desh të transportonin trupa të pajetë në bazat e tyre të operimit përpara. Shumë herë mund t’i dëgjoni ata jo në nivelin e tyre më të lartë të lumturisë.”

Dëshmitë në rritje nga mesazhet e dërguara në shtëpi sugjerojnë se Kremlini i kishte bindur trupat ruse se ata do të hasnin pak rezistencë në Ukrainë dhe në vend të kësaj do të trajtoheshin si heronj pushtues.

“Na u tha se do të përshëndeteshim krahëhapur, por ata na quajnë fashistë”, thuhet se i dërgoi një ushtar rus mesazh nënës së tij nga Ukraina në një mesazh që Serhiy Kyslytsia, i dërguari i Ukrainës, e lexoi me zë të lartë në OKB të hënën.