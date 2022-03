(VIDEO) Të gjithë në këmbë pas fjalës së Zelenskit/ Parlamenti Europian diskuton anëtarësimin e Ukrainës në BE

Parlamenti Europian ka zhvilluar seancën e jashtëzakonshme për sulmet e Rusisë në Ukrainë.

Me lotësh Zelensky u shpreh se nuk do të tërhiqet nga mbrojtja e vendit.

Gjithashtu ai theksoi se sot Ukraina ka treguar se BE do të jetë më e fortë së bashku me të. Pasi mbaroi fjala e Zelenskit, eurodeputetët shpërthyen në duartrokitje. Video më poshtë:

Standing ovations for Ukraine’s President @ZelenskyyUa in the European Parliament after his speech. Right now MEPs discuss Ukraine’s application for the EU membership #StandWithUkraine pic.twitter.com/8tXWW58pwl

— UkraineWorld (@ukraine_world) March 1, 2022