(VIDEO) Ushtarët rusë qëllojnë në ajër, turma e njerëzve i ndal me thirrjet “pushtues, pushtues”

Me thirrjet “Pushtues, pushtues” një grup qytetarësh ukrainas kanë ndalur një karvan ushtarak rus në qytetin Melitopol. Nga filmimet e shpërndara në rrjetet sociale shihen banorët që shtyjnë një mjet të blinduar ndërsa një ushtar qëllon në ajër me breshëri për t’i trembur.

Grupe qytetarësh kudo në Ukrainë kanë tentuar të bëjnë të njëjtën gjë këto ditë në përpjekje për t’i rezistuar ushtrisë ruse. Video më poshtë:

Amazing footage from Melitopol of Ukrainians stopping the onward advance of a Russian convoy and chanting “Occupants!” and “Murderers!” The jittery Russians are firing into the air pic.twitter.com/j3jypGJdgz

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) March 1, 2022