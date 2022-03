Zgjedhjet e pjesshme/ Futbollisti i njohur në mbështetje të kandidatit të PD-së për Shkodrën: Ju ftoj të votojmë Xhamal Bushatin

Kandidati i Partisë Demokratike për bashkinë e Shkodrës, Xhemal Bushati ka shpërndarë në rrjetet sociale një video të xhiruar nga ish-futbollisti Hamdi Salihi.





Në videon në fjalë, Salihi u bën thirrje qytetarëve të Shkodrës ta votojnë Bushatin.

“Për të qenë i sigurt se dikush do mendojë dhe punojë ashtu siç unë do të kisha menduar dhe punuar për Shkodrën kësaj here zgjodha Xhemal Bushatin. Prandaj ju ftoj edhe ju bashkëqytetarët e mi, kësaj herë mendojmë vetëm për Shkodrën. Votojmë Xhemal Bushatin”, deklaron Salihi.