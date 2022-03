20 VITE MË PARË/ Gazeta Shqiptare: Misteri /Ish-ministri akuzon kreun e PS dhe Kryeprokurorin Rakipi: Ja çfarë kanë bërë. Paratë e pista mes Nanos dhe Priftit

2 Mars 2002 – Çfarë shkruante “Gazeta Shqiptare” dy dekada më parë





Misteri /Ish-ministri akuzon kreun e PS dhe Kryeprokurorin Rakipi: Ja çfarë kanë bërë

Paratë e pista mes Nanos dhe Priftit

Cila është e vërteta e akuzave të ish-ministrit të Energjitikës dhe reagimi i liderit të PS. Përse janë takuar me Rakipin dhe çfarë është diskutuar me të. Dokle kthen në Prokurori kërkesën për imunitetin e Priftit. Presidenca nuk reagon

Prifti dhe KESH-i

Me garancinë (e përsëritur kjo disa herë radhazi) se nuk do të largohem asnjëherë nga Shqipëria, megjithëse ka pasur rast dhe oferta disa herë për ta bërë këtë, dhe me premtimin se “do të jem i hapur për hetime, Prifti, thotë se u ktheva në Shqipëri vetëm për të qenë përballë atyre që e akuzojnë. “Nuk kam plan të qëndroj larg Shqipërisë në një kohë që ndaj personit tim hidhet baltë dhe bëhen akuza. Do të qëndroj aty ku është nderi im, pra këtu në Shqipëri, do të përballem me akuzën me të gjithë ata që kanë diçka kundër personit tim, kundër punës që kam bërë unë” e ka hapur bisedën me gazetarët ai, duke shtuar se nuk “do të kënaqë ata që kanë ngritur akuzën ndaj tij dhe që dëshirojnë arratisjen e Priftit”. Ish-kreu i Energjetikës thotë se “të gjithë blerjet e energjisë me tender të drejtpërdrejtë janë bërë në përputhje me ligjin. Megjithatë “po ju sqaroj edhe një herë që në asnjë rast prokurimet e energjisë nuk janë bërë me firmën e Dritan Priftit. Të gjitha janë bërë me vendime të posaçme të Këshillit të Ministrave”, shton ai, duke sqaruar se as ministri Muçi dhe as Meta nuk kanë faj. Kanë bërë më të mirën për Shqipërinë. Prifti sqaroi edhe disa nga akuzat e ngritura për firmën angleze EFT. Sipas tij kjo kompani angleze (për këtë Prifti tha se ka marrë informacion zyrtar nga ambasadori anglez në Shqipëri) aktualisht furnizon me energji gjithë Ballkanin.

Prifti dhe Nano

Unë mendoj që mua po më akuzon Fatos Nano dhe po përdor veglën e tij politike, zotin Arben Rakipi”, tha Prifti duke shtuar se kishte qejf ta dinin të gjithë (shqiptarët) arsyen e kësaj akuze. Hakmarrja e Nanos ndaj Priftit nisi që në kohën kur ky i fundit ka qenë drejtor i Kabinetit të Metës. “Në atë kohë kam këshilluar kryeministrin e Shqipërisë kundër disa propozimeve të kryetarit të Partisë Socialiste dhe të maxhorancës, Fatos Nano, për pastrim parash nëpërmjet qeverisë së Republikës së Shqipërisë. Dhe kryeministri, ministri i atëhershëm i Financave (që ka bërë të njëjtën këshillë) jemi konsultuar me institucionet e duhura ndërkombëtare dhe kemi marrë vendimin që të mos ia bëjmë zotit Nano nderin për pastrimin e parave nëpërmjet Republikës së Shqipërisë. Por “mëkatet” e Nanos ndaj Priftit nuk mbarojnë këtu. Sipas ish-ministrit të Energjitikës, Nano, i ka kërkuar që të japë hidrocentrale me koncensione, kundrejt ofertave personale të përfitimit.

Prifti dhe Rakipi

Prokuror politik, vegël qorre të Fatos Nanos, këto janë disa nga epitetet që i ka vënë Rakipit, Dritan Prifti. Madje për këto akuza ai demonstroi edhe argumente dhe fakte duke sqaruar se pse e akuzonte Rakipi. Kush nga grupi i Nanos është nën hetim nga Prokurori i Përgjithshëm, pyet retorikisht Prifti. Madje ky i fundit duke e denoncuar “si kulm” publikoi dje edhe një takim të kërkuar nga Prokurori i Përgjithshëm, Arben Rakipi, nëpërmjet dhe në prani të një ministri. “Gjatë këtij takimi zoti Rakipi me shumë naivitet më tha që në dosjet e KESH-it nuk ka elementë të dosjes penale. Ose varet se si interpretohen. Pra varet se si i interpreton zoti Rakipi. Dhe në qoftë se ti, na thua se ku qëndrojnë elementët e veprës penale, në qoftë se ti na jep diçka për Muçin ose për Metën që ka firmosur vendimet e qeverisë, atëherë unë e mbyll çështjen brenda një jave” ka deklaruar Prifti, duke shtuar se të gjitha këto ia kishte thënë kohë më parë, presidentit të republikës, kryeministrit dhe disa përfaqësuesve të trupit diplomatik.