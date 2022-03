ANALIZA/ CNN: Evropa po merr vendime dikur të paimagjinueshme për të kundërshtuar agresionin e Putinit

Cilido qoftë rezultati përfundimtar i pushtimit rus të Ukrainës , presidenti Vladimir Putin ia ka dalë në një gjë: harta e sigurisë së Evropës është ndryshuar rrënjësisht dhe gjërat nuk do të kthehen kurrë në mënyrën si ishin më parë.





Në të gjithë kontinentin, dhe më së shumti brenda Bashkimit Evropian , janë marrë vendime që do të ishin të paimagjinueshme vetëm disa javë më parë. Brenda pak ditësh, Brukseli shkoi më tej në përpjekjet e tij për t’u bërë një fuqi gjeopolitike më vete sesa kishte në dekada, shkruan CNN.

Tronditja e luftës që po kthehet në kontinent ka bashkuar 27 vendet anëtare të BE-së, pasi blloku miratoi jo vetëm paketën më të fortë të sanksioneve që ka vendosur ndonjëherë, por gjithashtu ra dakord të blinte dhe furnizonte me armë ukrainasit.

Historikisht, blloku ka qenë i ndarë rreth asaj se sa kontroll qendror duhet të ketë Brukseli mbi politikën e jashtme. Kjo i ka penguar ambiciet e larta globale të BE-së, pasi propozimet e politikave u zbutën në negociata ose thjesht u vunë veto. Dhe sipas hulumtimit nga Dhoma e Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar , shumica dërrmuese e shteteve anëtare të BE-së që janë gjithashtu anëtarë të NATO-s nuk e kanë arritur objektivin e tyre 2% të shpenzimeve të mbrojtjes për më shumë se një dekadë.

“Kriza në Ukrainë ka shkatërruar iluzionin se siguria dhe stabiliteti në Evropë vijnë falas”, tha një diplomat i lartë evropian për CNN.

“Kur nuk kishte asnjë kërcënim të vërtetë, gjeopolitika dukej e largët. Tani ka një luftë në kufirin tonë. Tani e dimë se duhet të paguajmë dhe të veprojmë së bashku.”

Nuk është vetëm agresioni i Putinit që e ka zgjuar Evropën nga gjumi. Diplomati shpjegoi se në bisedat me homologët, zyrtarët kishin marrë parasysh drejtimin që presidenti amerikan Joe Biden ka marrë në koordinimin e përgjigjes së Perëndimit.

“Një frikë e madhe në kryeqytetet evropiane: çfarë do të kishte ndodhur nëse Biden nuk do të ishte në Shtëpinë e Bardhë në këtë moment? Askush nuk beson seriozisht se Trump do ta kishte trajtuar mirë këtë dhe ne mund ta kthejmë atë ose dikë si ai pas disa ditësh. Në fakt, kjo do të thotë që ne duhet të supozojmë se jemi vetëm,” shtoi diplomati.

Ndoshta ndryshimi më domethënës dhe simbolik në ditët e fundit erdhi nga Gjermania. Shteti anëtar më i pasur dhe ndoshta më i fuqishëm i BE-së njoftoi se do të dyfishojë shpenzimet e tij për mbrojtjen, me buxhetin e tij ushtarak për vitin 2022 që pritet të jetë 100 miliardë dollarë.

Jo shumë kohë më parë, shumica e politikanëve gjermanë — dhe një numër politikanësh anembanë Evropës — nuk ndiheshin rehat me idenë që vendi të kishte një prani të madhe ushtarake për arsye të dukshme historike.

Përsëri, situata në Ukrainë ka ndryshuar gjithçka.

“Bazuar në bisedat e ditëve të fundit, shumica e liderëve evropianë tani duken rehat me një ushtri masive gjermane nëse ajo është e ankoruar fort brenda BE-së”, thotë diplomati, duke nënvizuar se vetëm disa muaj më parë madje duke vënë fjalët BE dhe ushtri. në të njëjtën fjali do të ngjallte zemërim në shumicën e kryeqyteteve të Evropës.

Një cinik mund të mendojë se uniteti dhe vendosmëria e Evropës ka ardhur vetëm për shkak të një krize unike dhe një kërcënimi një herë në një brez për sigurinë e kontinentit.

Megjithatë, shumë zyrtarë evropianë dhe të NATO-s i thanë CNN se nuk ka asnjë rezultat në të cilin Evropa thjesht mund të kthehet në mënyrën se si ishin gjërat.

Nëse Ukraina bie, atëherë një Rusi luftarake do të ketë zgjeruar jashtëzakonisht kufirin e saj tokësor me Bashkimin Evropian.

Por nëse do të ishte për të mbajtur të vendosur dhe për të detyruar trupat ruse të largohen, atëherë një Putin i plagosur dhe i paparashikueshëm ulet dhe lind në Kremlin. Dhe siç i tha Politico-s këtë javë ish-këshilltarja e Shtëpisë së Bardhë për Rusinë, Fiona Hill, e pyetur nëse mendonte se Putini do të përdorte armët e tij bërthamore, në vlerësimin e saj, “Po, ai do ta bënte”.

Një zyrtar i lartë i Brukselit i tha CNN se gjatë javës së kaluar, “vendimet që do të kishin marrë vite morën disa ditë, sepse Evropa ka ndryshuar përgjithmonë. Ne thjesht nuk kemi më kohë për mosveprim dhe vetëkënaqësi.”

Një tjetër ndryshim i dukshëm që ka ndodhur prapa skenave në Bruksel është qëndrimi i të ashtuquajturve “kombe neutrale” të BE-së (Austria, Irlanda, Finlanda dhe Suedia). Këto janë vende që e konsiderojnë veten si jo-aleatë ushtarakisht, edhe nëse janë politikisht aleatë me BE-në dhe aleatët e saj globalë.

“Unë mendoj se ne tani e kuptojmë se të bësh një pikë për të qenë neutral dhe jo pjesë e NATO-s nuk do të thotë se je i sigurt,” i tha CNN një këshilltar i lartë i BE-së për çështjet e jashtme.

Një nga arsyet kryesore që reagimi perëndimor, veçanërisht në Evropë, ka qenë kaq i koordinuar në mënyrë të pazakontë është se BE-ja dhe NATO-ja kanë vepruar mirë. Zyrtarët në të dy institucionet thanë se kjo është për shkak se për herë të parë të dyja institucionet iu përmbajtën kompetencave të tyre dhe punuan në hapa të mbyllur.

Brukseli ka rezistuar duke përdorur krizën për të thirrur një ushtri të BE-së, diçka që ka çuar në argumente të hidhura midis vendeve anëtare historikisht. Disa besonin se do të minonte NATO-n dhe do ta bënte Evropën më pak të sigurt, ndërsa të tjerë dyshuan se ata që ishin në favor do ta përdornin atë për të nxitur një vizion të veçantë të Evropës si një shtet federal.

Një zyrtar qeveritar nga një prej vendeve anëtare neutrale të BE-së tha se shumica e njerëzve tani pranojnë se nuk do të kishte “përparësi shtesë për një ushtri të BE. Arma jonë më e fortë janë sanksionet ekonomike, ndërsa NATO mund të bëjë strategjinë politike dhe ushtarake.”

Ata shtuan se “gjëja e rëndësishme tani për tani është të sigurohet që marrëdhëniet midis BE-së dhe NATO-s të vazhdojnë të funksionojnë mirë” në muajt në vijim, duke e quajtur reagimin e kombinuar ndaj krizës në Ukrainë një “projekt” për të ardhmen.

Mendimi i Evropës për mbrojtjen, sigurinë dhe punët e jashtme ka evoluar vite dritë brenda pak ditësh. Tani po zgjohet nga një ëndërr prej dekadash se stabiliteti i ofruar nga një botë e ndërlidhur do të parandalonte shpërthimin e luftës dhe se, nëse ndodh më e keqja, Amerika do ta zgjidhte atë.

Ka shumë muaj të dhimbshëm përpara, pavarësisht se si përfundon kjo krizë. Dhe nëse Europa do të dalë prej tyre më e fortë dhe më e sigurt, atëherë ajo duhet të ndërtojë mbi përparimin e bërë në javët e fundit.

Nëse dështon ta bëjë këtë dhe kthehet në mendimin e dëshiruar të së kaluarës, atëherë mund të zbulojë se kriza e radhës që do t’i ndodhë kontinentit nuk mund të rregullohet duke vendosur shpejt sanksione dhe duke hedhur para ndaj një pale të tretë siç ka ndodhur me Ukrainën. Dhe veçanërisht kështu, nëse ajo krizë ndodh brenda kufijve të vetë bllokut.