Asambleja e pazakontë e FSHF-së / Shtyhen zgjedhjet për President, ja data e re kur do të mbahen

Pavarësisht se Gjykata ka pezulluar Asamblenë e FSHF-së, drejtuesit e këtij institucioni në kundërshtim të hapur me ligjin vendosën të zhvillojnë këtë të mërkurë këtë Asamble, e cila nuk do të jetë zgjedhore pasi më herët Armand Duka, dhe pse i pezulluar nga detyra me vendim po nga Gjykata, do t'i kërkojë Asamblesë të shtyjë zgjedhjet për kreun e këtij institucioni dhe zgjedhjet për anëtarë të Komitetit Ekzekutiv.





Ora 11:20 Miratohet zhvillimi i zgjedhjeve për president të FSHF-së dhe Komitetit Ekzekutiv më datë 15 mars.

10:45 Pjesë nga fjalimi i Dukës.

“Duke kërkuar me qetësi atë që ka ndodhur gjatë këtyre ditëve, kam gjetur gjërat që duhet të zgjidhim dhe ajo është zhvillimi i futbollit. Të lëmë mënjanë sulmet, mllefin dhe inatin e mbartur. Jam i qartë në atë që them, duhet të shohim para, pa u ndikuar nga tensionet artificiale të situatës së krijuar. Kaluam monopate, kreshta e kodrina por ato na kanë kalitur. Duhet të mbyllim të kaluarën, siç i takon shtëpisë tonë ku gjithçka zgjidhet me dashuri e vëmendje, jo me gjyqe e penalitete që i përkasin një periudhe të të kaluarës. Duke reaguar në këtë situatë, ju kërkoj vetëm një gjë, bashkim, kontribut dhe dashuri për lojën përbashkët, futbolli ka nevojë për të gjithë ne”.

10:42 Asamblenë e drejton zv. presidenti i FSHF, Edvin Libohova, i cili mori fjalën vetëm për t’ia kaluar atë Armand Dukës.

Ora 10:35 FSHF nis punimet e Asamblesë së saj edhe pse ka një vendim gjykate kundër zhvillimit të këtij aktiviteti.

Ora 10:37 Asambleja fillon me “Himnin e Flamurit” dhe më pas duke kujtuar emrat e njohur të futbollit e sportit që u ndanë nga jeta në vitin e fundit. U mbajt një minutë heshtje për emra si Ramazan Rragami, Robet Jashari, Ylli Mihali, Arben Laze, Vladimir Ajazi, Ylli Tare, Remzi Bulku, Vladimir Grillo, Shefqet Caslli, Hamdi Zhegu, Mustafa Hysi, Kostandin Grillo, Spartak Elmazi dhe Ilir Haxhiu.

Ora 10:02 FSHF vazhdon me modelin e saj të kontrollit të informacionit për publikun, duke vendosur që në sallë gjatë Asamblesë të ketë media, por me proces selektiv për ata të cilat mbështetin qëndrimet e institucionit të futbollit.

Ora 09:45 Në zyrat e FSHF-së tashmë kanë mbërritur edhe emra si Ilirjan Përmeti (sekretari i Skënderbeut). Alban Xhaferi (presidenti i Vllaznisë), Armando Cungu (trajneri i U19), Gazment Demi (presidenti i Partizanit) apo Refik Halili (presidenti i Tiranës).

Ora 09:30 Mbërrijnë anëtarët e Komitetit Ekzekutiv të FSHF-së