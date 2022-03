“ASI nën mëngë i Kremlinit”/ A mund t’i drejtohet Rusia kriptomonedhës dhe krimit kibernetik për të shmangur sanksionet?

Bota e krimit kibernetik ka një lidhje të rëndësishme me qeverinë ruse për shkak të ligjeve të vendit, korrupsionit të dyshuar dhe marrëveshjeve të fshehta të shërbimeve të tij të inteligjencës.

Sanksionet e vendosura ndaj Rusisë për pushtimin e Ukrainës shkaktuan rënien e rublës të hënën, por pasi ajo uli vlerën e kriptomonedhave, përfshirë Bitcoin dhe Ethereum, u rrit.

Ndryshe nga sistemi financiar global ku autoritetet qendrore mund të parandalojnë regjimin e Vladimir Putinit të hyjë në rezervat valutore të Kremlinit dhe bankat ruse të përdorin rrjetin e pagesave SWIFT, nuk ka mjete teknike për të bllokuar Rusinë dhe oligarkët e saj që tregtojnë kriptovaluta.

Kjo nuk do të thotë se Kriptovalutat e parregulluara ofrojnë një shteg për institucionet dhe oligarkët e vendit, vetëm se mekanizmat e zbatimit të përdorur nga institucionet financiare për të monitoruar transaksionet nuk janë gjithmonë të disponueshme.

Ligjet që kërkojnë që shkëmbimet e kriptomonedhave të verifikojnë identitetin e klientëve të tyre ende zbatohen në të gjitha juridiksionet ku janë lëshuar sanksionet.

Caroline Malcolm, kreu i politikave publike ndërkombëtare për Chainalysis, tha:

Kriptovaluta nuk është ideale për të pasurit super të pasur:

Por për vëllimet e tregtimit që Rusisë do t’i duheshin për të përballuar sanksionet që mbulojnë 643 miliardë dollarë në rezerva ndërkombëtare, thjesht nuk ka mjaftueshëm kriptomonedhë në dispozicion dhe vëllimet do të ishin të pamundura për t’u transferuar fshehurazi pasi block-chain është, nga projektimi, një libër publik. të të gjitha transaksioneve.

Në vend të kësaj, ndërsa vendi përballet me hiperinflacion të mundshëm, rritja e Bitcoin dhe Ethereum ka më shumë gjasa të shkaktohet nga qytetarët rusë (në vend të qeverisë dhe oligarkët) që kërkojnë të lëvizin rubla të tyre në monedha të tjera, ose ka shumë mundësi për shkak të spekulimeve nga të tjerët rreth Rusët e bëjnë këtë.

Rreziqet e një shteti Pariah:

Sanksionet ndaj Koresë së Veriut për testet e saj të armëve bërthamore kanë bërë që Pheniani të kthehet në krimin kibernetik për të financuar programet e saj bërthamore dhe raketore balistike.

Dobësia e ekonomisë së Koresë së Veriut ka nxitur qeverinë e vendit të pretendojë të sponsorizojë një gamë të gjerë aktivitetesh kriminale ndërkombëtare, duke përfshirë falsifikimin e monedhave dhe prodhimin e drogës.

Ndërsa sanksionet ndaj Rusisë nuk do ta sjellin vendin në rrethana të krahasueshme ekonomike, ajo ka përfituar nga dekada të tëra integrimi me sistemin financiar global dhe dëmi ekonomik i shkaktuar nga sanksionet mund të krijojë hapësirën për një qëndrim edhe më tolerant ndaj krimit kibernetik.

Bota e krimit kibernetik global ka një lidhje të rëndësishme me Rusinë për një sërë arsyesh, duke përfshirë sistemin ligjor të vendit, i cili nuk i lejon shërbimet e sigurisë të arrestojnë qytetarët për krime të kryera jashtë vendit; korrupsioni; dhe marrëveshjet e dyshuara të fshehta të agjencive të inteligjencës së vendit si brenda Rusisë ashtu edhe në qarqet fqinje, duke përfshirë Ukrainën.

Sipas Chainalysis, 74% e të ardhurave globale të ransomware vitin e kaluar shkuan në entitete të lidhura me Rusinë.

