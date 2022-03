Historia e krahut të djathtë të Putin/ Që nga e dashura që e mori me vete në 60 udhëtime tek 50 vitet në diplomaci

Ministri i Jashtëm rus, Sergej Lavrov që shpesh herë është i ashpër dhe sarkastik, është bërë një figurë famëkeqe javët e fundit mes pushtimit të Ukrainës.





Për shumë njerëz, kryediplomati rus ka të ngjarë të përfaqësojë pararojën e dënimit të Putinit, duke thënë sot se Lufta e Tretë Botërore do të jetë ‘bërthamore dhe shkatërruese’ në një kërcënim të hedhur me spond për NATO-n dhe Perëndimin. Por edhe pse Lavrov ka për detyrë t’i përcjellë botës mesazhet e Presidentit të tij me një stil brutal dhe jo të pakuptimtë që rrallëherë lidhet me një negociator, ai është shumë më tepër se thjesht zëdhënësi i Putinit.

Karriera diplomatike e 71-vjeçarit ka zgjatur gjysmë shekulli, që do të thotë se i moshuari ka jetuar dhe punuar gjatë Luftës së Ftohtë dhe rënies së Bashkimit Sovjetik – duke parë sesi marrëdhëniet e vendit të tij me Perëndimin shkuan nga gati miqësore në prag të luftës bërthamore.

Ashtu si shumë zyrtarë dhe oligarkë të lartë rusë, Lavrov u bë objektivi i sanksioneve personale të zbatuara nga BE-ja kur marrëdhëniet shkuan në një nivel të ulët pasi tanket ruse kaluan kufirin ukrainas.

Por ai mendohet se zotëron prona dhe asete të tjera në vlerë prej qindra milionë dollarësh, dhe një raport i botuar vitin e kaluar zbuloi se diplomati numër 1 i Rusisë ka financuar karrierën dhe jetën personale të një gruaje sekrete dhe miqve dhe familjes së saj.

Lavrov ka tejkaluar për vite me radhë valët e pafundme të spekulimeve se ai ishte në prag të daljes në pension, përkundrazi duke u bërë një nga anëtarët më jetëgjatë të kabinetit të Putinit dhe një figurë e përjetshme mes homologëve të huaj.

Diplomati u bë ministër i jashtëm i Rusisë në vitin 2004, dhe para kësaj shërbeu si kryeambasador i Rusisë në OKB për 10 vjet. .

I lindur në Moskë nga një nënë ruse dhe baba armen në vitin 1950, ai filloi karrierën e tij diplomatike në vitin 1972 pasi u diplomua në Institutin Shtetëror të Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Moskë (MGIMO), kur u dërgua për të shërbyer si këshilltar sovjetik në Sri Lanka.

Por Lavrov shkëlqeu dhe në vitin 1981 u bërë këshilltar i lartë në misionin sovjetik në OKB në Nju Jork gjatë një prej periudhave më intensive të Luftës së Ftohtë.

Kur ishte më i ri, Lavrov ishte një personazh shumë më pak serioz – ai ishte një nga entuziastët më të mëdhenj dhe ishte i njohur për dashurinë e tij për të biseduar me gazetarët dhe për të bërë skeçe me kolegë diplomatë gjatë kohës së tij si ambasador i OKB-së. Megjithatë, atyre ditëve i erdhi fundi.

Që kur u bë ministër i Jashtëm, sjellja e Lavrov është ngurtësuar vazhdimisht dhe ai tani pikturon tablonë e një njeriu të padurueshëm dhe nervoz që nuk i pëlqen më puna e tij.

Vitet e fundit, vërejtjet e tij drejtuar homologëve të huaj kanë qenë tallëse dhe të mbushura me agresion, dhe ai ka krijuar një reputacion për qëndrimet e tij nervoze me qeveritë perëndimore.

Ashtu si shefi i tij, Lavrov ka shfrytëzuar nostalgjinë e gjerë të publikut për ndikimin e vendit të epokës sovjetike dhe shpesh e ka përshkruar SHBA-në si arrogante, mendjemadhe dhe të prirur ndaj dominimit botëror, ndërsa ka hedhur poshtë Mbretërinë e Bashkuar dhe liderët evropianë si njerëz të bindur që ndjekin linjën e Uashingtonit.

Dhe në moshën 71-vjeçare, Lavrov duket dukshëm i mërzitur nga rutina e përditshme e diplomacisë.

Ai nuk shqetësohet më të fshehë acarimin e tij për një pyetje naive ose provokuese kur ulet para mediave, shpesh duke u përgjigjur me përbuzjeje ose tallje, dhe ushqen një neveri të veçantë për fotografët.

Jashtë diplomacisë, Lavrov ka ndjekur shembullin e shefit të tij dhe ka bërë përpjekje të mëdha për të mbajtur private jetën e tij personale.

Por kryediplomati rus është përfshirë në një polemikë rreth një gruaje që besohet të jetë e dashura e tij prej shumë kohësh, Svetlana Polyakova.

Polyakova, e cila ka mbajtur një pozicion në Ministrinë e Jashtme ruse që nga viti 2014, ka udhëtuar me Lavrov në 60 vende, mes të cilave Francë, Itali, Zvicër, Japoni, Singapor, Portugali, Azerbajxhan dhe Greqi dhe ka përdorur shpesh avionin e ministrisë së jashtme në tetë vitet e fundit.

Disa nga udhëtimet përfshinin pushime luksoze dhe vizita në shtëpi dhe jahte të pasura – mes tyre një anije në pronësi të oligarkut Oleg Deripaska.

Hetimi zbuloi gjithashtu pasurinë e jashtëzakonshme dhe pronat familjare të Polyakovës në Rusi dhe në Mbretërinë e Bashkuar me vlerë 13.6 miliardë dollarë.

Në ditët e sotme, Lavrov është një nga figurat më të njohura të Rusisë në mes të konfliktit në Ukrainë, duke dhënë deklarata dhe justifikime për ‘operacionin special ushtarak’ të Rusisë dhe duke denoncuar veprimet e fuqive perëndimore.

Dje, atij iu ndalua të fluturonte për në Gjenevë për të marrë pjesë në një konferencë të OKB-së pasi anëtarët e Bashkimit Evropian ndaluan avionët rusë si pjesë e sanksioneve kundër Moskës.

“Perëndimi qartazi e ka humbur vetëkontrollin duke shprehur zemërimin kundër Rusisë dhe ka shkatërruar rregullat dhe institucionet e veta, duke përfshirë respektimin e pronës private”, tha Lavrov.

“Është e nevojshme t’i jepet fund filozofisë arrogante perëndimore të vetë-superioritetit, ekskluzivitetit dhe lejueshmërisë totale.”

Fjalimet e Lavrovit në media duket se ngjajnë gjithnjë e më shumë me jehonën e retorikës së Putinit.

I pyetur një herë se çfarë duhet për të qenë një diplomat, Lavrov tha se cilësitë kryesore ishin të qenit ‘erudit’ dhe njohja e mirë e historisë, duke shtuar se kjo ishte e rëndësishme për të kuptuar psikologjinë dhe pozicionet e kolegëve negociatorë në tryezë.

Ndërsa veterani 50-vjeçar i diplomacisë kalon në fazat e fundit të karrierës së tij, homologët e tij ka të ngjarë të pyesin nëse Lavrov ende pajtohet me këto ide.