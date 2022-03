Lufta/ Edi Rama: Ukrainasit do ta kishin ëndërr të ishin këtu në Shqipëri dhe të dëgjonin partitë politike

Kryeministri Edi Rama teksa ka qenë duke diskutuar mbi qytetarët mbi Këshillin Kombëtar ka prekur edhe luftën që po ndodh në Ukrainë. Sipas tij, ukrainasit nuk do të donin të jetonin në atë realitet tragjik. Sipas Ramës, Ukraina është një vend i ngjashëm me ne dhe sot gjendet përballë kësaj tragjedie. Në këtë mënyrë, sipas Ramës, ata do të donin të jetonin qoftë edhe në Shqipëri.ramssii