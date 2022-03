“Nazisti i vetëm është një njeri dhe emri i tij është Putin”/ The Times sjell zemërimin e ukrainasve ndaj bombardimit të memorialit për hebrenjtë e vrarë

Ukrainasit kanë reaguar me zemërim ndaj bombardimit të memorialit Babyn Yar për hebrenjtë e vrarë.





Dima-s i shurdhër që nga lindja, ai nuk e dëgjoi shpërthimin, por ndjeu se vala e shpërthimit e shtyu në tokë.

“Kur u ktheva, pashë flakët,” shprehet ai duke rrëfyer momentin kur raketat ruse goditën kullën televizive që transmetonte në Kiev.

Pesë persona u vranë nga shpërthimi, duke përfshirë një kameraman, Yevhenii Sakun, i cili po filmonte jashtë kur goditën raketat. Ishte afërsia me një vend me rëndësi të tmerrshme historike, megjithatë, ajo që provokoi zemërim për sulmin e parë të madh të Moskës në qendër të Kievit . Kulla ngrihet mbi Babyn Yar, një përroskë që është vend varrimi dhe memorial për masakrën më të keqe të hebrenjve evropianë nga ushtarët nazistë gjatë Holokaustit. Presidenti Putin e justifikoi pushtimin e tij të Ukrainës si të nevojshëm për të hequr një regjim “neo-nazist”, megjithëse qeveria e tij demokratike udhëhiqet nga një hebre, Volodymyr Zelensky, i cili u zgjodh në vitin 2019 me 70 për qind të votave.

Natan Sharansky, kryetar i bordit të memorialit Babyn Yar, tha:

“Përpjekja e Putinit për të shtrembëruar dhe manipuluar Holokaustin për të justifikuar një pushtim të paligjshëm të një vendi sovran demokratik është krejtësisht e neveritshme. Është simbolike që ai fillon të sulmojë Kievin duke bombarduar vendin e Babyn Yar, më i madhi i masakrave naziste.”

Vrasja masive e më shumë se 33,000 hebrenjve ukrainas ndodhi në fund të shtatorit 1941, menjëherë pasi gjermanët bombarduan Kievin dhe më pas hynë në qytet. Judenjve iu tha të mblidheshin pranë një stacioni hekurudhor për t’u zhvendosur, por u detyruan të zhvishen dhe të shkonin në luginën ku u qëlluan. Ishte fillimi i një spastrimi që do të zhdukte pothuajse të gjithë popullsinë hebraike të Kievit gjatë rrjedhës së luftës.

Vitin e kaluar, për të shënuar tetë dekada nga masakra, Zelensky zbuloi një instalacion arti, Mirror Field , në vendin ku fëmijët e Kievit çohen në udhëtime shkollore për të mësuar rreth Holokaustit.

Nikita, 20 vjeç, u dërgua atje kur filloi shkollën e mesme.

“Është një vend i veçantë, shumë i rëndësishëm. Ata e quajtën atë tokë të shenjtë.”

Shtatë ditë më parë, kur filloi pushtimi rus i Ukrainës, ajo dhe familja e tij u zhvendosën thellë nën tokë në stacionin e metrosë aty pranë Dorohozhychi, për të qëndruar të sigurt nga bombat.