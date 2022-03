Nën dirigjimin e Kremlinit/ Shikoni si duket një edicion lajmesh në televizionet ruse

Nuk ka pasur kurrë një ilustrim më të mirë të realitetit alternativ të paraqitur nga media shtetërore ruse sesa në orën 17:00 të martën. Ndërsa BBC World TV hapi buletinin e tij me raportet për një sulm rus në një kullë televizive në kryeqytetin Kiev, TV rus po njoftonte se Ukraina vetë ishte përgjegjëse për sulmet në qytetet e saj.





Pra, çfarë po ndjekin shikuesit rusë për luftën? Çfarë mesazhesh po dëgjojnë në stacione? Më poshtë është një fotografi e asaj që rusët e zakonshëm do të kishin marrë, të martën më 1 mars, teksa informoheshin nëpër stacionet televizive kryesore të vendit, të cilat kontrollohen nga Kremlini dhe aleatët e tij të korporatave.

Mirëmëngjes, në Channel One, një nga kanalet më të njohura të Rusisë i kontrolluar nga shteti, për vëzhguesit e rastësishëm nuk është ndryshe nga transmetimi i mëngjesit që gjendet në shumë vende të tjera me përzierjen e lajmeve, kulturës dhe argëtimit të lehtë.

Të martën rendi normal i drejtimit ndërpritet në orën 05:30 me orën e Moskës. Prezantuesit bëjnë të ditur se oraret televizive janë ndryshuar “për shkak të ngjarjeve të njohura”, dhe do të ketë më shumë lajme dhe aktualitete. Buletini i lajmeve sugjeron se raportet për forcat ukrainase që shkatërrojnë pajisjet ushtarake ruse janë të rreme, të krijuara për të “mashtruar shikuesit e papërvojë”.

“Në internet vazhdojnë të qarkullojnë pamje të cilat nuk mund të përshkruhen si gjë tjetër veçse false”, shpjegon prezantuesja, ndërsa shikuesit i shfaqen fotografi të asaj që cilësohet si “manipulime virtuale të pa sofistikuara”.

Prezantuesi i Channel One i Rusisë tregoi dy foto të të njëjtit mjet ushtarak – fotografia e sipërme ka mbishkrimin “Donbas 2014” dhe ajo e poshtme “Montazh ukrainas”. Ai pretendon se fotografia e sipërme është e një automjeti ukrainas të shkatërruar në zonën e konfliktit në vitin 2014 dhe se fotografia e poshtme është e të njëjtit imazh, e manipuluar për ta bërë atë të duket si pajisje ruse e saposhkatërruar. Ai thotë se është shtuar një “Z” – një shenjë e zakonshme për pajisjet ushtarake ruse.



Më vonë në mëngjes, në orën 08:00 me kohën e Moskës, ne ndjekim për buletinin e mëngjesit nga kanali televiziv NTV, i cili është në pronësi të një filiali të Gazprom, një firmë e kontrolluar nga Kremlini. Ai përqendrohet pothuajse ekskluzivisht në ngjarjet në Donbas, rajoni në lindje të Ukrainës, ku më 24 shkurt, Rusia deklaroi se po fillonte “operacionin e saj special ushtarak” për çmilitarizimin dhe denazifikimin e Ukrainës.

Nuk përmendet asnjë raport për një kolonë ushtarake ogurzezë disa milje e gjatë, që po kalonte rrugën e saj nga Bjellorusia në veri në kryeqytetin e Ukrainës Kiev, i cili, në Mbretërinë e Bashkuar, është terma kryesore e buletinin e lajmeve të “BBC Radio 4, gjysmë ore më vonë”.

“Ne fillojmë me lajmet më të fundit nga Donbasi. Luftëtarët e LNR [Republika Popullore e Luhanskut] vazhdojnë ofensivën e tyre, pasi kanë udhëtuar 3 km, ndërsa njësitë e DNR [Republika Popullore e Donetskut] kanë udhëtuar 16 km,” thotë prezantuesi i NTV.

Prezantuesja i referohet rebelëve të mbështetur nga Moska, të cilët kanë kontrolluar të ashtuquajturat Republika Popullore të Donetsk dhe Luhansk që nga ndërhyrja e Rusisë në Ukrainën lindore tetë vjet më parë.

Mbishkrimi me të bardhë nga ky raport i TV Rossiya 24 thotë: “Ukrofashizmi” – Fashizmi ukrainas

Në Rossiya 1 dhe Channel One – dy kanalet më të njohura të Rusisë, të dyja të kontrolluara nga shteti, forcat ukrainase akuzohen për krime lufte në rajonin e Donbasit. Kërcënimi për civilët në Ukrainë nuk vjen nga forcat ruse, por nga “nacionalistët ukrainas”, thotë prezantuesja e Rossiya 1.

“Ata përdorin civilët si një mburojë njerëzore, duke vendosur qëllimisht sistemet e goditjes në zonat e banuara dhe duke rritur hedhjen e ganatave te qytetet në Donbas.”

Prezantuesi i Channel One njofton se trupat ukrainase “po përgatiten të bombardojnë shtëpitë e banimit” dhe të bombardojnë magazinat me amoniak, në “akte provokimi kundër civilëve dhe forcave ruse”.

Ngjarjet në Ukrainë nuk quhen luftë. Në vend të kësaj, ofensiva përshkruhet si një operacion demilitarizimi që synon infrastrukturën ushtarake ose një “operacion [ushtarak] special për të mbrojtur republikat popullore”.

Nëpër televizionin e kontrolluar nga shteti, prezantuesit dhe korrespondentët përdorin gjuhë dhe imazhe emocionuese për të tërhequr “paralele historike” midis “operacionit special ushtarak” të Rusisë në Ukrainë dhe luftës së Bashkimit Sovjetik kundër Gjermanisë naziste.

“Taktika e nacionalistëve që përdorin fëmijët për të mbrojtur veten nuk kanë ndryshuar që nga Lufta e Dytë Botërore”, thotë prezantuesja e një emisioni mëngjesi në kanalin simotër të Rossiya 1, Rossiya 24.

“Ata sillen si fashistë, në vetë kuptimin e kësaj fjale: neo-nazistët i vendosin pajisjet e tyre jo vetëm pranë shtëpive të banimit, por ku fëmijët strehohen në bodrume,” shton korrespondenti në një video-report të titulluar “fashizmi ukrainas”.

Duke fajësuar Ukrainën



Pasazhi i bën jehonë pretendimeve të paprovuara të bëra nga Vladimir Putin javën e kaluar se Ukraina po përdorte gratë, fëmijët dhe të moshuarit si mburoja njerëzore.

Ndërsa mediat në Perëndim kanë pyetur nëse sulmi i Putinit ka pasur vështirësi për të bërë përparim të shpejtë, TV rus i portretizon operacionet ruse si shumë të suksesshme. Përditësimet e rregullta japin një numër të pajisjeve dhe armatimeve të shkatërruara të Ukrainës. Më shumë se 1,100 objekte të infrastrukturës ushtarake ukrainase janë çaktivizuar dhe qindra pjesë të pajisjeve janë shkatërruar, thonë lajmet e mëngjesit. Nuk përmendet asnjë viktimë ruse.

Buletinet ruse të lajmeve të mëngjesit mezi pranojnë ofensivën e ushtrisë së saj në pjesë të tjera të Ukrainës. Korrespondentët e televizionit shtetëror nuk po raportojnë në terren nga vende si Kievi dhe Kharkiv, dy qytetet kryesore që kanë parë bombardime të shtëpive të njerëzve. Në vend të kësaj, ata janë të ngulitur me trupa në Donbas.

Por në edicionin e pasdites të lajmeve, NTV më në fund përmend ngjarjen e lajmeve që ka dominuar për orë të tëra të mbulimit në BBC në këtë fazë, hedhjes së granatave në qytetin e Kharkiv.

Megjithatë, ai demonton çdo raport se forcat ruse janë përgjegjëse, duke i quajtur ato “të rreme”.

“Duke gjykuar nga trajektorja e raketës, goditja u krye nga veriperëndimi ku nuk ka forca ruse”, thotë prezantuesja gjatë edicionit të lajmeve në orën 16:00 të Moskës. Katër orë më vonë, një buletin i Rossiya 1 shkon më tej, duke fajësuar vetë Ukrainën për bombardimet.

“Të godasësh Kharkivin dhe të thuash se ishte Rusia. Ukraina po godet të vetën dhe po gënjen Perëndimin. Por a është e mundur të mashtrosh popullin?” pyet.

Gjatë një buletini të orës 17:00, prezantuesja e Rossiya 1 përshkruan atë që ajo thotë se është “objektivi kryesor” i Rusisë në Ukrainë: “Mbrojtja e Rusisë kundër kërcënimit nga Perëndimi, i cili po përdor popullin ukrainas në përballjen e tij me Moskën. ”

Për të kundërshtuar ato që përshkruhen si “lajme të rreme dhe thashetheme” për Ukrainën që qarkullojnë në internet”, ajo njofton se qeveria ruse po hap një faqe interneti të re ku “do të publikohet vetëm informacioni i vërtetë“.



Shpërthim në një antene televizive në Kiev, 1 mars 2022

Stacionet televizive u kërkohet nga mbikëqyrësi i medias Roskomnadzor të ndjekin narrativën zyrtare.

Por kjo nuk do të thotë se nuk kishte larmi në tonin e raportimit të së martës. Ndërsa buletinet e lajmeve flisnin për krimet e luftës në Ukrainë, Vyacheslav Nikonov, prezantues pro-Kremlinit i emisionit të bisedave aktuale të Channel One TV, The Great Game, foli për dashurinë e tij për Ukrainën ndërsa nënshkroi.

“Unë e dua shumë Ukrainën, i dua ukrainasit. Kam udhëtuar në të gjithë vendin në shumë raste. Është me të vërtetë një vend i shkëlqyer, i mrekullueshëm. Dhe mendoj se Rusia është, natyrisht, e interesuar që ajo të jetë një vend i begatë dhe miqësor… kauza është e drejtë. Ne do të jemi fitimtarë.”

Një numër në rritje i rinisë ruse, priren t’i marrin lajmet e tyre nga faqet e internetit të pavarura ose mediat sociale, dhe sa më gjatë të vazhdojë lufta, aq më shumë imazhe dhe video të ushtarëve të vdekur dhe të robërve të luftës shfaqen në sipërfaqe. Por autoritetet po i përgjigjen kësaj dhe po i shtrëndojnë vidhat raportimit të pavarur.

Roskomnadzor ka urdhëruar TikTok të heqë përmbajtjen ushtarake dhe politike në sugjerimet e tij për të miturit, duke u ankuar se “në shumicën e rasteve, këto materiale kanë një karakter të theksuar anti-rus”. Ai gjithashtu kërkoi që Google të heqë atë që e përshkruan si informacion të rremë në lidhje me humbjet e raportuara të ushtrisë ruse, dhe Reuters raporton se ka ri-imponuar një ngadalësim në shpejtësinë e ngarkimit të Twitter për shkak të “raporteve të rreme” të “operacionit special ushtarak” të Moskës dhe ka kufizuar aksesin në Facebook.

Janë udhëzuar mediat që të përdorin informacione vetëm nga burime zyrtare ruse kur raportojnë pushtimin, duke kërkuar që ata të heqin çdo raport që i referohet “një deklarate lufte” ose “një pushtim”. I ka kërcënuar me gjoba dhe bllokim nëse nuk marrin masa. Uebsajtet e kanalit televiziv të pavarur Dozhd dhe radiostacionit popullor liberal Ekho Moskvy janë bllokuar për thirrje të dyshuara për ekstremizëm dhe dhunë dhe “përhapje sistematike të informacionit të rremë në lidhje me aktivitetet e ushtrisë ruse“./BBC/