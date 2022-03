Pamje të dhimbshme/ Rama publikon foton e 3-vjeçares së sëmurë me kancer në Kharkiv: Po I mbarojnë ilaçet!

Kryeministri Edi Rama ka shpërndarë historinë e Polinës, një vajzë 3-vjeçare, e cila është bllokuar në Kharkiv. Rama shkruan se e vogla e cila vuan nga kanceri dhe ilaçet e sa po mbarojnë, kalon pjesën më të madhe duke luajtur dhe fjetur në banjë.

Ai shkruan se bombardimet janë kudo dhe shumë të rënda për të arritur në stacion dhe për të dalë, dhe se nëna e vogëlushes është shumë e frikësuar.

Polina, 3, is trapped in Kharkiv

She spends most of her time playing & sleeping in the bath, where her mum hopes it might be safer

Polina has cancer & her meds are running out. The shelling is too heavy to get to the station & get out

Her mum is scared out of her mind pic.twitter.com/ydAQERuohl

— Sarah Rainsford (@sarahrainsford) March 2, 2022