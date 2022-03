Pro apo kundër Rusisë? Tashmë nuk ka më dyshime, Kina shprehet zyrtarisht për qëndrimin e saj

Kina nuk do t’i bashkohet qeverive të SHBA-së dhe Evropës në vendosjen e sanksioneve financiare ndaj Rusisë.

Lajmi është bërë i ditur nga kryetari i Komisionit Rregullator të Bankave dhe Sigurimeve në Kinë, Guo Shuqing, i cili i cilësoi ato si të pabazuara në ligj dhe të njëanshme.

“Ne nuk do t’i bashkohemi sanksioneve të tilla dhe do të mbajmë shkëmbime normale ekonomike, tregtare dhe financiare me të gjitha palët përkatëse. Ne nuk i miratojmë sanksionet financiare, veçanërisht ato të nisura në mënyrë të njëanshme, sepse ato nuk kanë shumë bazë ligjore dhe nuk do të kenë efekte të mira në ekonominë botërore”, tha Shuqing.