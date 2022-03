Pushtimi i Ukrainës, Rusia gati të miratojë ligjin ushtarak. Ja për çfarë kufizimesh bëhet fjalë

Këshilli i Federatës Ruse do të mbajë një takim të paplanifikuar të premten, duke çuar në spekulime të përhapura së fundmi në Moskë se vendi mund të vendosë ligjin ushtarak.





Futja e ligjit ushtarak do t’u jepte autoriteteve kompetenca gjithëpërfshirëse për të kufizuar lirinë e lëvizjes dhe lirinë e fjalës. Ligji ushtarak është futur në Rusinë moderne.

Tatyana Stanovaya, një analiste e njohur politike ruse dhe themeluesja e R.Politik, të mërkurën në mbrëmje, postoi në Twitter ku shkruan se vendosja e një ligji ushtarak do të ishte një “skenar i arsyeshëm”.

“Shpallja e ligjit ushtarak do t’i lejojë autoritetet të futin censurën ushtarake, të rrisin sekretin e aktiviteteve të shtetit dhe veprimet e organeve lokale.”

Me futjen e gjendjes ushtarake, kompetencat e organeve të zgjedhura, autoriteteve vendore dhe zyrtarëve zgjerohen automatikisht.

Herën e fundit që u thirr një mbledhje e paplanifikuar e Këshillit të Federatës, miratoi lejen e Presidentit Vladimir Putin për të përdorur forcën ushtarake jashtë vendit, dy ditë përpara pushtimit të vendit të Ukrainës më 24 shkurt.

Këshilli i Federatës tha se do të diskutojë zyrtarisht të premten një paketë masash kundër krizës në përgjigje të sanksioneve perëndimore.

Mbi 6,500 rusë janë arrestuar deri më tani në të gjithë Rusinë gjatë protestave kundër luftës, sipas faqes së pavarur të monitorimit OVD-Info.

Rusia ka parë gjithashtu një goditje të gjerë ndaj mediave të pavarura që nga fillimi i luftës. Dje, prokurori i përgjithshëm i Rusisë urdhëroi mbikëqyrësin e medias të vendit të bllokonte stacionin radiofonik liberal Ekho Moskvy dhe kanalin e fundit televiziv opozitar Dozhd TV.

Duma do të mblidhet gjithashtu të premten për të diskutuar një ligj të ri që do të dënojë “përhapjen e dezinformatave në lidhje me forcat e armatosura të Federatës Ruse në çdo konflikt ushtarak” me deri në 15 vjet burg.