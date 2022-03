Pushtimi rus/ Qytetarët ukrainas largohen nga vendlindja, Eurostar: Do t’i çojmë falas në Britani të Madhe

Qytetarwt ukrainas qw do tw jenw në gjendje të marrin një vizë në Mbretërinë e Bashkuar tani do të mund të udhëtojnë me gjigandin hekurudhor Eurostar falas.





Kushdo që largohet nga shkatërrimi i shkaktuar prej Putinit do të jetë në gjendje të marrë bileta falas nga çdo stacion Eurostar për në Londër, ka njoftuar operatori i transportit.

“Nëse jeni shtetas ukrainas që udhëtoni në MB me një vizë të vlefshme, mund t’iu ofrojmë një biletë Eurostar falas për në Londër”, tha Eurostari në Twitter.

Gjithashtu, Ukrainasit duhet të kenë një vizë të vlefshme për të hyrë në Britani, në përputhje me ligjet e qeverisë për emigracionin, së bashku me pasaportën e tyre ukrainase.

Ukraina ka hyrë në ditën e shtatë të pushtimt rus këtë të mërkurë, me një bilanc tepër të lartë humbjesh në njerëz dhe të lënduar, pa llogaritur dëmet materiale.