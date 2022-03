Putin merr një tjetër goditje të fortë/ Kazakistani distancohet nga sulmi rus në Ukrainë, në vend të avionëve luftarakë, dërgon ndihma humanitare

Kazakistani, një nga aleatët më të afërt të Rusisë, ka mohuar një kërkesë që trupat e tij t’i bashkohen ofensivës në Ukrainë dhe nuk do të njohë të ashtuquajturat republika të Donetsk dhe Lugansk. Në vend të kësaj, një aeroplan me ndihma humanitare do të niset nga Kazakistani për në Ukrainë më 3 mars.





Një ish-republikë sovjetike si Kazakistani ka marrëdhënie të ngushta me fqinjin e tij jugor, Rusinë.

Të dy vendet janë anëtarë të ekonomisë euroaziatike dhe të Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive (CSTO), sipas së cilës Rusia dërgoi ushtrinë e saj për t’u marrë me trazirat e janarit në Kazakistan.

Megjithatë, Kazakistani tha se nuk i njeh republikat e shkëputura të krijuara nga Rusia, të mbështetura nga Presidenti rus, Vladimir Putin, si një pretekst për agresionin e tij në Ukrainë.

Zhvillimi befasues nga një aleat tradicional i Rusisë ka mbështetjen e Shteteve të Bashkuara.

“Ne mirëpresim njoftimin e Kazakistanit se ata nuk do të njohin LPR dhe DPR,” tha Këshilli i Sigurisë Kombëtare të SHBA në një deklaratë. “Ne mirëpresim gjithashtu refuzimin e Kazakistanit për të dërguar forcat e tij për t’iu bashkuar luftës së Putinit në Ukrainë.”

Në të kaluarën, Kazakistani ka refuzuar të njohë aneksimin e Krimesë dhe të ashtuquajturat republika të Abkhazisë dhe Osetisë së Jugut, territore gjeorgjiane të pushtuara nga trupat ruse pas luftës së gushtit 2008 midis Rusisë dhe Gjeorgjisë.

Të martën (1 mars), Presidenti i Kazakistanit, Kassym-Jomart Tokayev, duke folur në një kongres të partisë në pushtet, tha se pozicioni i vendit të tij duhet të rrjedhë nga nevoja kritike për të garantuar sovranitetin e sigurisë dhe integritetin territorial të shtetit tonë.

“Si vend që priti samitin e OSBE-së në vitin 2010, ne këmbëngulim në parimin e pandashmërisë së sigurisë euroaziatike. Parimi i pandashmërisë dhe sigurisë së përbashkët përcakton mirëkuptimin e ndërsjellë të bazuar në besimin reciprok. Fatkeqësisht, kjo nuk ka ndodhur. Marrëveshjet e Minskut mbetën vetëm në letër, gjë që çoi në operacione ushtarake në territorin e Ukrainës”, tha Tokayev.

Presidenti kazak bëri thirrje për një zgjidhje të negociuar.

“Nuk ka rrugë tjetër. Një paqe e keqe është më e mirë se një luftë e mirë. Pa paqe nuk do të ketë zhvillim. Kazakistani, nga ana e tij, është i gatshëm të ofrojë të gjithë ndihmën e mundshme, duke përfshirë shërbimet ndërmjetësuese, nëse, natyrisht, kërkohet”, tha Tokayev.

Në shumë raste, Kazakistani ka vënë në dispozicion kryeqytetin e tij për negociata, shembulli më i njohur është “Procesi i Astanës”, i cili ofron ndihmë humanitare në konfliktin e Sirisë.

Në kongres, delegatët votuan për ndryshimin e emrit të partisë në pushtet nga “Nur Otan” (Drita e Atdheut) në “Amanat” (Trashëgimia). Thuhet se ndryshimi nënvizon prirjen e vazhdueshme të largimit nga ish-presidenti Nursultan Nazarbayev, i cili ka rënë nga froni pas trazirave të janarit.

Tokayev ishte në Moskë më 10 shkurt, ku falënderoi homologun e tij rus për ndihmën për t’i dhënë fund trazirave të dhunshme në vendin e Azisë Qendrore muajin e kaluar, për të cilat të dy udhëheqësit fajësuan “banditë” dhe “terroristët” ndërkombëtarë.

Kazakistani ka organizuar ndihmën humanitare për Ukrainën nga popullsia dhe avioni i parë do të sjellë një ndihmë të tillë në vendin e shkatërruar nga lufta të enjten.