Që nga “Apple”, “BMW” e “Coca Cola” deri tek “Pornhub” dhe “Onlyfans”/ Të gjitha kompanitë që ndërprenë marrëdhëniet me Rusinë

Përtej sanksioneve financiare të vendosura nga shtetet dhe organizmat financiarë, Rusia po vuan një bllokadë të plotë të kompanive private që shtrihet nga SHBA-ja në Europë dhe Japoni. Që nga Adidas, Audi, Disney e deri tek Pornhub dhe Onlyfans, pothuajse të gjitha kompanitë më të mëdha kanë ndërmarrë masa kundër Rusisë. Kjo është një formë proteste kundër pushtimit rus të Ukrainës, i cili synon që ky vend të ndërgjegjësohet për pasojat e jashtëzakonshme ekonomike që do të ketë në xhepat e qytetarëve të saj. Lexoni më poshtë, një listë të bollshme të kompanive të huaja që kanë vendosur të ndërpresin ose të kufizojnë aktivitetin e tyre në Rusi dhe me Rusinë.





LISTA E KOMPANIVE DHE MASA E SANKSIONEVE

Apple Pay – plotësisht i bllokuar;

Apple – dalje e plotë nga tregu rus;

Adidas – refuzion për të punuar me ekipin kombëtar të futbollit;

Audi – dalje nga tregu;

AMD – ka ndaluar furnizimin me mikroçip dhe së shpejti do të ndalojë furnizimin me karta video;

Amazon – ndalimi i plotë i të gjitha shitjeve me pakicë;

Adobe – plotësisht i bllokuar;

British Petrolium – dalje nga Rosneft me 20% të aksioneve që zotëron aktualisht;

BBC – tërheqje e licencës së transmetimit;

BMW – mbylli të gjitha fabrikat dhe bllokoi dërgesat;

Bolt – dalje nga tregu rus;

Boeing – dalje nga tregu;

Chevrolet – në proces të daljes nga tregu;

Festivali i Kanës – bllokohet delegacioni rus;

Cadillac – dalje nga tregu

Carlsberg – kufizime në eksport

Cex Io – platforma e kriptove po ndalon përdoruesit rusë;

Cinema 4D – aplikacioni nuk funksionon;

Coca Cola – u largua nga tregu;

Danone – ka dalë nga tregu së bashku me filialin e saj “Prostokvashino”;

Disney – do të ndalojë publikimin e të gjithë filmave;

Dell – dalje nga tregu;

Dropbox – do të ndalojë së punuari në vend për disa ditë;

DHL – dalje nga tregu;

Eurovision – Rusia nuk lejohet të konkurrojë;

Ericsson – dalje nga tregu;

Exxon Mobil – tërheqja e të gjithë specialistëve nga kompanitë ruse të naftës;

Etsy – të gjitha gjendjet e llogarive të bllokuara në llogaritë ruse;

Facebook – ndalimi i llogarive të mediave ruse;

FedEx – ka pezulluar të gjitha dërgesat;

Formula 1 – ka anuluar Çmimin e Madh që do të mbahet në Soçi;

Ford – shitjet e pezulluara;

FIFA – ka skualifikuar kombëtaren ruse nga Kupa e Botës dhe ka ndaluar të gjitha ngjarjet ndërkombëtare në Rusi;

Google Pay – pjesërisht e bllokuar;

Google Maps – informacion i bllokuar brenda Rusisë;

General Motors – ka pezulluar eksportet;

HP – ka pezulluar dërgesat e produkteve në Rusi;

Harley Davidson – ka pezulluar dërgesat në Rusi;

Instagram – bllokimi i propagandës ruse;

Intel – ka ndaluar furnizimin me mikroçipa;

Jaguar – doli nga tregu rus;

Jooble – çaktivizoi shërbimin;

KUNA – doli nga tregu;

Daimler – doli nga tregu;

Lenovo – u largua nga tregu rus;

LinkedIn – përgatitet për t’u larguar nga vendi;

Komiteti Olimpik Ndërkombëtar – anulimi i të gjitha ngjarjeve sportive në Rusi;

Mastercard – pezullim i lëshimit të kartave të reja, bllok kartash nga disa banka të sanksionuara;

Maersk – pezullimi i dërgesave në dhe nga Rusia – nuk është e mundur të porosisni mallra nga Ali Express dhe ASOS;

Mercedes – doli nga Rusia

Megogo – fshirja e të gjithë filmave rusë;

Metro – largimi nga puna i 10 mijë punonjësve;

Mitsubishi – largimi nga puna i punonjësve të 141 qendrave të shërbimit;

Microsoft Office – një kompleks i gjerë masash është në diskutim;

Kongresi Botëror Mobile – refuzimi për të akredituar delegacionin rus;

NFT – bllokimi i llogarive të përdoruesve nga Rusia dhe Bjellorusia, transferimi i aseteve në Ukrainë;

NHL – ndalim i plotë për lojtarët nga Rusia;

Netflix – bllokimi i abonimeve nga Rusia, pezullimi i prodhimit të serialeve televizive ruse;

Nike – mbyllja e të gjitha dyqaneve

Nintendo – vendbanimet në rubla ruse janë të paaftë;

Nestle – mbyllja e të 6 fabrikave në Rusi;

OnlyFans – çaktivizoi shërbimet e veta;

Paysera – mbyllja e llogarive të klientëve të saj rusë;

PayPal – ka bllokuar pagesat dalëse;

Paramount – publikimet dhe shpërndarja e filmave të bllokuar;

Parimatch – ka tërhequr ekskluzivitetin e saj;

Play Station – e pamundur të bëhet pagesa për shërbimet;

Pornhub – qasje e ndaluar në të gjithë përmbajtjen;

Porsche – doli nga tregu;

Renault – doli nga tregu;

Samsung pay – bllokoi shërbimin;

Snapchat – dalje nga aplikacioni në Rusi dhe Bjellorusi;

Scania – doli nga tregu;

SpaceX – dërgesat e Starlink në Ukrainë;

Shell – ka ndërprerë marrëveshjen me Gazprom;

Spotify – mundësia për të paguar për abonimin është e bllokuar;

Sony – bllokoi shpërndarjen e filmit;

Twitter – qytetarët rusë nuk mund të regjistrojnë llogari;

TikTok – ndalimi i rusëve agresivë dhe masmedias ruse;

Toyota – pezullon fabrikën vendase dhe shkarkon 2600 punonjës;

UEFA – finalja e Champions League zhvendoset nga Rusia; ka skualifikuar klubet ruse që marrin pjesë në Champions League dhe Europa League; ndërpreu marrëveshjen me sponsorin kryesor – Gazprom;

UPS – ka pezulluar dërgesat;

Viza – bankat ruse të bllokuara nën sanksione;

Volvo – largimi nga tregu rus;

Yandex – NYSE ka ndalur përkohësisht tregtimin në stoqet e Yandex të listuara në bursë;

YouTube – bllokoi qindra kanale ruse dhe hoqi mundësitë e fitimit të parave të tyre;

Warner Bros – bllokoi publikimet dhe shpërndarjen e filmave;

Webmoney – transaksione të bllokuara;

Volkswagen – doli nga tregu;

Zoom – tërhiqet licenca për zhvillimin e softuerit.