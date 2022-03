Rama: Disa politikanë mbrojnë Ukrainën për të sulmuar qeverinë.

Kryeministri Edi Rama ka reaguar ndaj kritikave të disa politikanëve që thonë se qeveria shqiptare nuk ka dhene asnje ndihme konkrete per Ukrainen.





Postimi i kryeministrit Edi Rama në Twitter:

Disa politikanë e analistë mbrojnë Ukrainën për të sulmuar qeverinë, që sipas tyre nuk ka dhënë asnjë ndihmë konkrete!

Jo vetëm e kemi dhënë, po e kemi dhënë ndër të parët. Por nuk e kemi dhënë për t’u dukur këtu në Tiranë dhe aq më pak për të luftuar me gratanongratat e Tiranës!

Jam shumë krenar që pavarësisht se vend i vogël mes të mëdhenjve të botës kemi ditur të dëgjohemi me respekt në mbështetje të Ukrainës në OKB, kemi ditur të shikohemi me respekt në NATO, kemi ditur të trajtohemi me respekt nga SHBA dhe i jemi gjendur me shumë respekt Ukrainës