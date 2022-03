Sonlia Meço rrëfen fillimet e karrierës së saj: Në lajme kam qenë një tmerr

Moderatorja e njohur Sonila Meço ka rrëfyer fillimet e saj në ekran duke nisur nga edicioni i lajmeve tek prezantimi i programeve sportive dhe situatën aktuale në Ukrainë.

Duke folur për “Pardon My French”, gazetarja tregoi se në fillim ka qenë pedagoge dhe idenë për t’i hyrë botës së televizionit ia ka dhënë Pandi Laço.

“Vazhdova për financë. U deklarua që tre studentët me mesataren më të lartë do ishin pedagogë dhe thashë Sonila jepi forca dhe më vendosën menjëherë pedagoge. Pandi Laço më telefonoi dhe hodhi një ide, më tha ke trupin, ke imazhin, pse nuk e provon. Provën e kam bërë me Artur Bejzaden, bëhej fjalë për emision sporti. Ai ishte një emison sportiv dhe mua më veshën një fustan të gjatë deri në fund të këmbëve, isha shumë e dobët. Në lajme kam qenë një tmerr. Më kujtohej Martin Lekaj që i shkruan Aleksandër Frangaj dhe i thotë kush është kjo skandaloze që ke marrë.”, tha ajo.