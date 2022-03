(VIDEO) Dhoma e Përfaqësuesve thyen traditën/ Të gjithë në këmbë për të duartrokitur ambasadorin ukrainas, s’kishte ndodhur kurrë më parë

Dhoma e Përfaqësuesve në Parlamentin anglez theu traditën e kahershme dhe shpërtheu në duartrokitje, ndërsa deputetët mirëpritën në sallë ambasadorin ukrainas, Vadym Prystaiko.

Deputetët u ngritën në këmbë për të përshëndetur kryediplomatin ukrainas në Mbretërinë e Bashkuar me duartrokitje ngazëllyese.

E gjithë Dhoma u përfshi në një ovacion prej dy minutash, duke duartrokitur Vadym Prystaiko dhe bashkatdhetarët e tij.

Kryetari Lindsay Hoyle vuri në dukje se deputetët tradicionalisht nuk lejohen ta bëjnë këtë, por ishte “shumë e drejtë” që ata me këtë rast të nënvizonin mbështetjen e Britanisë për Ukrainën.

Ambasadori ukrainas po vëzhgonte pyetjet e Kryeministrit Boris Johnson nga galeria përpara një debati se si të mbështeste sa më mirë Ukrainën dhe të kundërshtonte sulmet ruse.

Duke iu drejtuar Komunës më pas, Kryeministri Boris Johnson tha:

“Putini ka bërë një llogaritje të gabuar të rëndë. Në sulmin e tij të neveritshëm ndaj një kombi sovran, ai ka nënvlerësuar forcën e jashtëzakonshme të popullit ukrainas dhe unitetin dhe vendosmërinë e botës së lirë për t’iu kundërvënë barbarizmin e tij. Asambleja e Përgjithshme e OKB-së do të votojë më vonë sot dhe ne i bëjmë thirrje çdo kombi të bashkohet me ne për të dënuar Rusinë dhe duke kërkuar që Putini të kthejë tanket e tij. Nëse Putini dyfishohet, atëherë do të bëjmë edhe ne, duke rritur më tej presionin ekonomik dhe duke mbështetur Ukrainën me financa, me armë dhe me ndihmë humanitare.” Sot Komiteti i Emergjencave të Fatkeqësive po nis apelin e tij për Ukrainën dhe çdo paund të dhuruar nga populli britanik do të krahasohet nga qeveria, duke filluar me 20 milionë funte”, u shpreh ndër të tjera Johnson.