VIDEO / Ushqimet e ushtarëve rusë, të skaduara që në vitin 2015

Në rrjetet sociale janë publikuar disa pamje të paketimeve me ushqime të ushtrisë ruse, të cilat janë të skaduara që në vitin 2015.

Mediat ukrainase kanë nxjerrë videon, ku një ushtar vendas, pasi kanë lokalizuar disa trupa rusë, në makinat me të cilat ata lëviznin kanë gjetur paketimet e ushqimeve, me të cilat ushqeheshin ushtarët rusë, në të cilat shihet qartë se ato kanë skaduar 7 vite më parë.

Looks like Russians feeding their soldiers with food which expired in 2015. #Ukraine #Kyiv pic.twitter.com/xAnqJRJmyY

— online (@onlinestoryel) February 28, 2022