Vuçiç thotë se po përgatitet anëtarësimi i Kosovës në OKB: Serbia po përballet me presion të madh

Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, i është adresuar Serbisë për të komentuar zhvillimet e fundit botërore pas agresionit të Rusisë mbi Ukrainën.

Ai ka thënë se shteti i tij tani gjendet në pozitë të vështirë, pasi që sipas tij nuk ka “mirëkuptim” për pozitën e serbëve në botë.

“Në skenën botërore kanë ndodhur ndryshime tektonike dhe Serbia është në një situatë jashtëzakonisht të vështirë dhe ka më pak mirëkuptim se kurrë për pozitën e Serbisë dhe popullit tonë kudo në botë. Pothuajse nuk ka asnjë përfaqësues të vendeve të mëdha me të cilin nuk kemi biseduar”, tha ai, raporton B92.

Ai ka parashikuar shtimin e presionit mbi shtetin e tij nga fuqitë perëndimore.

“Kam biseduar personalisht me përfaqësuesit e SHBA-së dhe BE-së, me Ursula von der Layen, me presidentët e Francës dhe Gjermanisë. Kam shkëmbyer mesazhe me krerët e Këshillit Evropian, për votat tona dhe gjithçka tjetër. Serbia po përballet me një presion të madh dhe me faktin se pak njerëz duan të dëgjojnë argumentin tuaj, atëherë e keni të qartë se sa e vështirë është pozita jonë. Unë mendoj se ky është vetëm fillimi, presioni mbi vendin tonë do të jetë i madh në periudhën e ardhshme. Pres që në periudhën e ardhshme të ketë disa kurthe për Serbinë. E patë që shqiptarët aplikuan për anëtarësim në NATO, e patë që morën mbështetjen e një force si Turqia”, tha ai.