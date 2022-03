Analizë/ Si mund të përfundojë lufta e Ukrainës? Pesë skenarët e mundshëm

Mes mjegullës së luftës, mund të jetë e vështirë të shihet rruga përpara. Lajmet nga fusha e betejës, zhurmat diplomatike, emocionet e të pikëlluarve dhe të shpërngulurve; e gjithë kjo mund të jetë dërrmuese. Pra, le të tërhiqemi për një moment dhe të shqyrtojmë se si mund të zhvillohet konflikti në Ukrainë. Cilat janë disa nga skenarët e mundshëm që po shqyrtojnë politikanët dhe planifikuesit ushtarakë? Pak mund të parashikojnë të ardhmen me besim, por këtu janë disa rezultate të mundshme. Shumica janë të zymtë.





Luftë e shkurtër

Sipas këtij skenari, Rusia përshkallëzon operacionet e saj ushtarake. Ka më shumë sulme pa dallim artilerie dhe raketash anembanë Ukrainës. Forca ajrore ruse – e cila ka luajtur një rol të ulët deri më tani – fillon sulme ajrore shkatërruese. Sulmet masive kibernetike përfshijnë Ukrainën, duke synuar infrastrukturën kryesore kombëtare. Furnizimi me energji dhe rrjetet e komunikimit janë ndërprerë. Mijëra civilë vdesin. Pavarësisht rezistencës së guximshme, Kievi bie brenda pak ditësh. Qeveria zëvendësohet me një regjim kukull pro Moskës. Presidenti Zelensky ose vritet ose arratiset, në Ukrainën perëndimore apo edhe jashtë shtetit, për të ngritur një qeveri në mërgim. Presidenti Putin shpall fitoren dhe tërheq disa forca, duke lënë pas mjaftueshëm për të mbajtur njëfarë kontrolli. Mijëra refugjatë vazhdojnë të ikin në perëndim. Ukraina i bashkohet Bjellorusisë si një shtet klient i Moskës.

Ky rezultat nuk është aspak i pamundur, por do të varet nga ndryshimi i disa faktorëve: forcat ruse që performojnë më mirë, më shumë prej atyre forcave do të vendosen dhe shpirti i jashtëzakonshëm luftarak i Ukrainës zbehet. Putin mund të arrijë ndryshimin e regjimit në Kiev dhe fundin e integrimit perëndimor të Ukrainës. Por çdo qeveri pro-ruse do të ishte e paligjshme dhe e ndjeshme ndaj kryengritjes. Një rezultat i tillë do të mbetej i paqëndrueshëm dhe perspektiva për të shpërthyer sërish konflikt do të ishte e lartë.

Luftë e gjatë

Ndoshta ka më shumë gjasa që kjo të zhvillohet në një luftë të zgjatur. Ndoshta forcat ruse ngecin, pengohen nga morali i ulët, logjistika e dobët dhe lidershipi i paaftë. Ndoshta u duhet më shumë kohë forcave ruse për të siguruar qytete si Kievi, mbrojtësit e të cilëve luftojnë nga rruga në rrugë. Pason një rrethim i gjatë. Luftimet kanë jehonë të luftës së gjatë dhe brutale të Rusisë në vitet 1990 për të kapur dhe shkatërruar në masë të madhe Grozny, kryeqytetin e Çeçenisë.

Dhe madje edhe pasi forcat ruse kanë arritur njëfarë prezence në qytetet e Ukrainës, ndoshta ata luftojnë për të mbajtur kontrollin. Ndoshta Rusia nuk mund të sigurojë trupa të mjaftueshme për të mbuluar një vend kaq të madh. Forcat mbrojtëse të Ukrainës shndërrohen në një kryengritje efektive, të motivuar mirë dhe të mbështetur nga popullsia lokale. Perëndimi vazhdon të sigurojë armë dhe municione. Dhe më pas, ndoshta pas shumë vitesh, me ndoshta udhëheqjen e re në Moskë, forcat ruse përfundimisht largohen nga Ukraina, të përkulura dhe të gjakosura, ashtu si paraardhësit e tyre u larguan nga Afganistani në 1989 pas një dekade duke luftuar kundër kryengritësve islamikë.

Luftë evropiane

A mund të jetë e mundur që kjo luftë të derdhet jashtë kufijve të Ukrainës? Presidenti Putin mund të kërkojë të rimarrë më shumë pjesë të ish-perandorisë ruse duke dërguar trupa në ish-republikat sovjetike si Moldavia dhe Gjeorgjia, që nuk janë pjesë e NATO-s. Ose mund të ketë thjesht llogaritje të gabuara dhe përshkallëzimi. Zoti Putin mund të deklarojë se furnizimet me armë perëndimore për forcat ukrainase janë një akt agresioni që kërkon hakmarrje. Ai mund të kërcënojë se do të dërgojë trupa në shtetet baltike – që janë anëtarë të NATO-s – si Lituania, për të krijuar një korridor tokësor me enklavën bregdetare ruse të Kaliningradit.

Sheshi jashtë bashkisë së Kharkiv është shkatërruar nga granatimet e trupave ruse

Kjo do të ishte jashtëzakonisht e rrezikshme dhe do të rrezikonte një luftë me NATO-n. Sipas nenit 5 të statutit të aleancës ushtarake , një sulm ndaj një anëtari është një sulm ndaj të gjithëve. Por zoti Putin mund të rrezikonte nëse mendonte se kjo ishte mënyra e vetme për të shpëtuar lidershipin e tij. Nëse ai, ndoshta, do të përballej me disfatën në Ukrainë, ai mund të tundohej të përshkallëzohej më tej. Tani e dimë se lideri rus është i gatshëm të thyejë normat ndërkombëtare të vjetra. E njëjta logjikë mund të zbatohet për përdorimin e armëve bërthamore. Këtë javë, Putin vendosi forcat e tij bërthamore në një nivel më të lartë gatishmërie. Shumica e analistëve dyshojnë se kjo do të thotë se përdorimi i tyre është i mundshëm ose i afërt. Por ishte një kujtesë se doktrina ruse lejon përdorimin e mundshëm të armëve bërthamore taktike në fushën e betejës.

Zgjidhje diplomatike

A mund të ekzistojë, pavarësisht gjithçkaje, një zgjidhje e mundshme diplomatike?

“Armët po flasin tani, por rruga e dialogut duhet të mbetet gjithmonë e hapur”, tha Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së, António Guterres. Sigurisht që dialogu vazhdon. Presidenti Macron i Francës ka folur në telefon me presidentin Putin. Diplomatët thonë se ndjesitë janë duke u shtrirë drejt Moskës. Dhe, çuditërisht, zyrtarët rusë dhe ukrainas janë takuar për bisedime në kufirin me Bjellorusinë . Ata mund të mos kenë bërë shumë përparim. Por, duke rënë dakord për bisedimet, Putin duket se të paktën ka pranuar mundësinë e një armëpushimi të negociuar.

Pyetja kryesore është nëse Perëndimi mund të ofrojë atë që diplomatët i referohen si “nga rampa”, një term amerikan për një dalje nga një autostradë kryesore. Diplomatët thonë se është e rëndësishme që udhëheqësi rus të dijë se çfarë do të duhej që sanksionet perëndimore të hiqen, në mënyrë që një marrëveshje për të shpëtuar fytyrën të jetë të paktën e mundur.

Konsideroni këtë skenar. Lufta shkon keq për Rusinë. Sanksionet fillojnë të shqetësojnë Moskën. Kundërshtimi rritet ndërsa çantat e trupit kthehen në shtëpi. Putin pyet veten nëse ka kafshuar më shumë se sa mund të përtypë. Ai gjykon se vazhdimi i luftës mund të jetë një kërcënim më i madh për udhëheqjen e tij sesa poshtërimi për t’i dhënë fund. Kina ndërhyn, duke ushtruar presion ndaj Moskës për të bërë kompromis, duke paralajmëruar se nuk do të blejë naftë dhe gaz rus nëse nuk de-përshkallëzohet. Kështu zoti Putin fillon të kërkojë një rrugëdalje. Ndërkohë, autoritetet ukrainase shohin shkatërrimin e vazhdueshëm të vendit të tyre dhe arrijnë në përfundimin se kompromisi politik mund të jetë më i mirë se një humbje e tillë shkatërruese e jetës. Pra, diplomatët angazhohen dhe një marrëveshje është bërë. Ukraina, le të themi, pranon sovranitetin rus mbi Krimenë dhe pjesë të Donbasit. Nga ana tjetër, Putin pranon pavarësinë e Ukrainës dhe të drejtën e saj për të thelluar lidhjet me Evropën. Kjo mund të mos duket e mundshme. Por nuk është përtej sferës së besueshmërisë që një skenar i tillë mund të dalë nga rrënojat e një konflikti të përgjakshëm.

Putin i rrëzuar

Po vetë Vladimir Putin? Kur nisi pushtimin e tij, ai deklaroi: “Ne jemi të gatshëm për çdo rezultat”.

Por, çka nëse ky rezultat do të ishte që ai të humbiste pushtetin? Mund të duket e paimagjinueshme. Megjithatë bota ka ndryshuar ditët e fundit dhe gjëra të tilla tani mendohen. Profesor Sir Lawrence Freedman, profesor emeritus i studimeve të luftës në Kings College, Londër, shkroi këtë javë: “Tani ka po aq të ngjarë që të ketë ndryshim regjimi në Moskë sa në Kiev.”

Oficerët e policisë arrestojnë një burrë gjatë një proteste kundër pushtimit rus të Ukrainës në qendër të Moskës më 2 mars 2022

Një burrë është arrestuar nga oficerët e policisë gjatë një proteste në Moskë kundër pushtimit rus të Ukrainës

Pse mund ta thotë këtë? Epo, ndoshta zoti Putin ndjek një luftë katastrofike. Mijëra ushtarë rusë vdesin. Kafshojnë sanksionet ekonomike. Zoti Putin humbet mbështetjen popullore. Ndoshta ekziston kërcënimi i revolucionit popullor. Ai përdor forcat e brendshme të sigurisë ruse për të shtypur atë opozitë. Por kjo bëhet keq dhe mjaft anëtarë të elitës ushtarake, politike dhe ekonomike të Rusisë kthehen kundër tij. Perëndimi e bën të qartë se nëse Putini shkon dhe zëvendësohet nga një lider më i moderuar, atëherë Rusia do të shohë heqjen e disa sanksioneve dhe rivendosjen e marrëdhënieve normale diplomatike. Ka një grusht shteti të përgjakshëm në pallat dhe Putini është jashtë. Përsëri, kjo mund të mos duket e mundshme për momentin. Por mund të mos jetë e pabesueshme nëse njerëzit që kanë përfituar nga zoti Putin nuk besojnë më se ai mund të mbrojë interesat e tyre.

Konkluzioni

Këta skenarë nuk janë reciprokisht ekskluzivë – disa nga secili mund të kombinohen për të prodhuar rezultate të ndryshme. Por sido që të ndodhë ky konflikt, bota ka ndryshuar. Nuk do të kthehet në status quo ante. Marrëdhëniet e Rusisë me botën e jashtme do të jenë të ndryshme. Qëndrimet evropiane ndaj sigurisë do të transformohen. Dhe rendi liberal, i bazuar në rregulla ndërkombëtare, thjesht mund të kishte rizbuluar se për çfarë ishte në radhë të parë./BBC, përkthyer dhe përshtatur nga Gazeta Shqiptare