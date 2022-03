Basha komenton nga Dibra pushtimin rus në Ukrainë: Kërcënim për mbarë botën demokratike!

Kryetari i PD, Lulzim Basha ka nisur në Dibër takimin përmbyllës të fushatës bashkë me kandidatin e PD për bashkinë Dibër, Luan Haka.

Nga ky takim, kreu i PD foli dhe për situatën në Ukrainë, pas pushtimit rus, që e cilësoi një kërënim për mbarë botën demokratike.

“Në zemër të Dibrës, në një ditë kur dielli po shndrit dhe më fort shkëlqimi i tij na duket dhe më i madh se sheshi është mbushur plot e përplot me nëna e baballarë dhe me rininë dibrane që e keni zgjedhur të jetë zëdhënësja e Dibrës. Ja tek jemi mbledhur për një vendim që do merret të dielën. Shumë gjëra kanë ndodhur nga takimi ynë i fundit. Dibra ka dekada që mbahet e izoluar, por dibranët e ndodhur kudo anembanë botës kurrë s’kanë qenë të izoluar nga ngjarjet anembanë botës. Një nga këto ngjarje që po gdhend me shpejtësi atë që do ndodhë në javët e muajt e vitet në vijim është pushtimi që po i bën Rusia Ukrainës, që është një kërcënim për mbarë botën demokratike. Beteje midis të keqes e të mirës, betejë që Dibra e njeh shumë mirë. Se ashtu me numra përherë më të vegjël se ushtritë pushtuese është gjendur gjithmonë në luftëra të pabarabarta”, tha Basha.