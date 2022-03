“Borës iu rrit çmimi, Trixa llastohet” Ermal Mamaqi kunja për ish-at e Donaldit

Gjatë ditës së sotme, në emisionin “ABC-ja e mëngjesit” ishte i ftuar Ermal Mamaqi, i cili komentoi gjatë pjesën e “debatit” që u bë kur ai ishte pjesë e darkës në “BBV”.





Një batutë e tij, ku përmendi Bora Zemanin shkakoi shumë pakënaqësi për Beatrix Ramosaj e cila nuk pranoi të ishte pjesë e një darke me banorët.

Aktori theksoi se e gjithë kjo situatë ishte në kuadrin e shakasë, megjithatë komentet e shumta negative nuk kanë munguar.

“Ka pasur shumë fëmijë që kanë qenë dashuruar me Donaldin dhe iu duk sikur e sulmova. Kjo është magjia e televizionit, është një hipnozë totale. Këta njerëz kanë qenë të hipnotizuar nga Big Brother. Ishte një batutë kaq e thjeshtë që unë ta kisha menduar se do të bëhej virale do ta bëja më të fortë. Do të kisha marrë ndonjë bluzë të Borës dhe do të thoja ‘I Love You Bora’. Kjo di të ishte skandal.“, tha Ermali.

Ai ka shtuar se pas kësaj batute nuk ka komunukuar më me Beatrixën, ndërsa tregoi se e ka kuptuar që ishte thjesht një shaka që nuk kishte të bënte me të.

“Trixën e njoh që kur ka qenë e vogël, njoh familjen, tezen. E di që është një vajzë shumë e mirë. Ndoshta ngaqë ka qenë gjithmonë në përkujdesin e familjes, ndonjëherë pëlqen që, në kuptimin e mirë të fjalës po e them, të llastohet. I shkon ky por besoj se e ka kuptuar se nuk ishte për të. Nuk kam folur me të por jam i sigurt se nuk ka asnjë kundërshti kundrejt meje.”, tha Ermali.

Ndërkaq, ai u ndal dhe te Bora teksa tha me humor se i është rritur shumë mendja pasi është përmendur kaq shumë kohët e fundit, sidomos në Big Brother. A do të jetë në sezonin e ri të serialit të tij? Ermali nuk la pas batutat as me këtë pyetje teksa tha se “i është rritur tangërlliku“.

“Kemi një problem, është një sfidë me Borën dhe uroj që të na shikojë dhe të ndryshojë mendimin e saj. Ngaqë u bë kjo zhurmë, i është rritur tangërlliku dhe ka një çmim të lartë. I bëj thirrje shikoje dhe njëherë ofertën se ndryshe folëm në fillim dhe ndryshe pas Big Brotherit. Borës i është rritur çmimi.”, tha ai.