DITA E 8-të E PUSHTIMIT/ Sulme të dhunshme në disa qytete të Ukrainës, rusët marrin portin strategjik të Khersonit, Anonymous paralajmërojnë komplot për vrasjen e Zelenskyt

Ushtria ruse ka intensifikuar gjatë natës ofensivën në disa qytete të Ukrainës. Kështu, mbrëmjen e djeshme, kryebashkiaku i Khersonit njoftoi se qyteti ka rënë në duart e ushtrisë së Moskës, ndërkohë që, të njëjtin fat duket se do ta ketë së shpejti edhe qyteti i Mariupol, ku gjatë orëve të natës janë raportuar disa shpërthime, e për pasojë raportohet se kanë vdekur qindra njerëz.

Edhe qyteti i dytë më i rëndësishëm i Ukrainës, Kharkivi është goditur nga bombardimet, të cilat kanë vijuar përgjatë gjithë natës, teksa po ashtu Kievi vazhdon të jetë në shënjestër të raketave.

Sipas autoriteteve ukrainase, më shumë se dy mijë civilë u vranë në një javë lufte, teksa raportohet se një milion persona kanë lënë Ukrainën dhe janë zhvendosur në shtetet fqinje.

Sot, pritet që delegacionet e dy vendeve të takohen sërish për të diskutuar për një armëpushim të mundshëm sot, teksa Moska deklaroi një ditë më parë se në tavolinë do të jetë edhe armëpushimi.

Një qëndrim i ri i ashpër kundër luftës së Vladimir Putin nga komuniteti ndërkombëtar ka ardhur nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-së që u zhvillua dje, teksa Gjykata Ndërkombëtare Penale ka hapur një hetim mbi krimet e dyshuara të luftës të kryera nga rusët.

Protesta masive në vendlindjen e Vladimir Putin, qindra të arrestuar nga policia:

Në qytetin e lindjes të Presidentit rus, Vladimir Putin, Shën Petersburg, qytetarët kanë protestuar sërish kundër pushtimit rus të Ukrainës.

Ashtu si në ditët e mëparshme, ata u përballen me prani të madhe të policisë, të cilët shpërndanë dhunshëm protestuesit dhe arrestuan dhjetëra prej tyre.

Gjatë ditëve të fundit, janë arrestuar qindra protestues.

Vala e re e protestave erdhi pasi kritiku Kremlinit, Alexei Navalny, nga burgu bëri thirrje për mitingje të përditshme kundër sulmit ushtarak të Rusisë në Ukrainë.

Vritet operatori i parë nga një sulm ajror i Rusisë në antenën televizive në Kiev:

Një operator ka mbetur i vrarë nga një sulm ajror i Rusisë në antenën televizive në Kiev. Yevhenii Sakun, i cili punonte për TV LIVE, u vra së bashku me katër të tjerë, konfirmoi policia ukrainase të mërkurën.

Gazetarët ukrainas dhe korrespondentët e huaj që mbulonin luftën i bënë homazhe Sakun në rrjetet sociale.

Anonymous: Shërbimet sekrete ruse paralajmëruan Kievin për komplot për vrasjen e Zelensky:

Shërbimet sekrete ruse zbuluan informacione që paralajmëronin Ukrainën për një komplot për të vrarë Presidentin Zelenskiy.

Kjo u bë me dije nga grupi i hakerëve Anonymous, të cilët shkruan në një postim në Tëitter:

“Informacionet e rrjedhura nga shërbimet sekrete ruse paralajmëruan Ukrainën për një komplot për vrasjen e Presidentit Volodymyr Zelensky. Tani, ne mund të presim një luftë të brendshme për pushtet në Kremlin për të përmbysur regjimin e Putinit. Ndërkohë, ne vazhdojmë me sulmet”.

Zelinksy: Rusia duhet ta dijë, nga ne do të marrë përgjigjen më të ashpër

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelinsky i është drejtuar sërish popullit ukrainas, duke deklaruar se Rusia do të marrë përgjigjen më të ashpër që ka parë ndonjëherë.

Në një konferencë nga bunkeri i tij ku strehohet në Kiev, Zelinksy deklaron se populli i Ukrainës nuk dorëzohet dhe do të luftojë deri në fund.

“Çdo pushtues duhet ta dijë: ata do të marrin një kundërshtim të ashpër nga ukrainasit. Ai do ta kujtojë përgjithmonë se ne nuk do të dorëzohemi”, shkruan Zelensky krah videos së publikuar në rrjetin e tij social, në Facebook.