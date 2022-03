Një shtetas shqiptar ka rënë në pranga në Greqi. Sipas policisë ai është kapur me 1 kg 150 gram kokaine.





Operacioni ne stacionin e autobusëve ne Zakynthos.

Policia kishte informacion për një pako me droge qe do te mbërrinte me autobus ne ishull. Është arrestuar pritësi, shqiptar 38-vjec. Ne muajt e verës ai punonte ne lokale nate te ishullit.