“Kumbari i vajzës së Putinit” “Ish-spiuni i KGB” “miku i familjes”/ Kush janë oligarkët rusë që po bllokohen nga Perëndimi

Sergei Roldugin, 71 vjeç, ish violonçelisti kryesor i orkestrës së Teatrit të Operas Kirov në vitet 1980 dhe kumbari i vajzës së madhe të Putinit, Maria, është ndër ata që pretendohet se kërcënojnë integritetin territorial të Ukrainës.

Aktiviteti i Roldugin

Teksti ligjor i miratuar nga ministrat e jashtëm të BE-së të hënën në mbrëmje, thotë: “Z. Roldugin është një biznesmen me lidhje të ngushta me Vladimir Putin. Roldugin është pjesë e skemës financiare të rrjetit të Putinit. Ai zotëron të paktën 5 subjekte në Off-shore dhe i mban aktivet e tij në Bankën Rossiya (sanksionuar nga Unioni), e njohur në Moskë si “portofoli i Putinit”.

“Sipas hetimit të ICIJ, Roldugin është përgjegjës për ‘përzierjen’ e të paktën 2 miliardë dollarëve përmes bankave dhe kompanive offshore si pjesë e rrjetit të fshehur financiar të Putinit.

Ai gjithashtu mori pjesë në ‘Troika Laundromat’ dhe derdhi miliarda dollarë përmes sistemit. Për më tepër, ai ka marrë më shumë se 69 milionë dollarë nëpërmjet kompanive brenda “Trojkës Laundromat”.

Lavanderia Troika është emri që i është dhënë një koleksioni prej 70 kompanish guaskë në offshore, kontrollorët e të cilave i përdorën ato për të lëvizur miliarda dollarë pasuri private nga Rusia në perëndim.

Thuhet se rrjeti ka funksionuar si një makinë larëse: paratë vinin nga burime të shumta dhe më pas “humbin” midis kompanive të rrjetit dhe ndonjëherë midis llogarive të shumta bankare që i përkisnin një kompanie të vetme.

Lidhja e ngushtë me Putinin

Foto më sipër tregon një moment familjar. Në qendër është Vladimir Putin, duke mbajtur në dorë vajzën e tij të re, Maria. Pranë tij është Ludmila, gruaja e tij, me një buqetë me lule. Ajo e ka kaluar krahun e saj përmes tij. Në të dyja anët janë kumbarët e Maria, Ira dhe Sergei Roldugin.

Maria, e njohur edhe si Masha, ka lindur më 28 prill 1985 dhe fotoja është realizuar menjëherë pas kësaj. Qyteti ishte Leningradi, vendi, edhe pse jo për shumë kohë, BRSS. Profesioni i babait: oficer i KGB-së.

Roldugin ishte zgjedhja si kumbar: ai e njihte Putinin për tetë vjet dhe ishte miku i tij më i mirë. Putin ishte në shkollën e trajnimit të KGB-së me vëllain e Roldugin, Yevgeny.

“Ai ishte si një vëlla për mua,” kujtoi më vonë Sergei Roldugin për mikun e tij, i njohur nga familja si Volodya. Ata kishin aventura rinore: lundrim në qytet gjatë natës, duke kënduar këngë dhe – siç tregon Roldugin, duke u futur në një luftë të çuditshme në rrugë. Ata luanin futboll: “Ai ishte këmbëngulës, si një bulldog.”

Në profilet dhe biografitë e shumta të presidentit rus, është Roldugin ai që jep citate dhe anekdota miratuese për Putinin. Tani respektivisht 69 dhe 68 vjeç, ata njihen që nga mesi i të 20-tave. Roldugin ende gëzon besimin e presidentit. Miti modern i Putinit mbështetet pjesërisht nga tregimet pompoze të mikut të tij, shkruan the Guardian.

680 individëve dhe 53 subjekteve të sanksionuar nga Perëndimi

Kryetari i bordit të Rosneft, Igor Sechin (majtas) viziton manastirin Konevsky në ishullin Konevets në liqenin Ladoga në rajonin e Leningradit me Vladimir Putin. Fotografia: Alexei Nikolsky/Sputnik/Kremlin/EPA

Bosi i naftës ruse tjetër mik i ngushte i Putinit

Emër tjeter në listë përfshijnë Igor Sechin, 61 vjeç, shefi ekzekutiv i Rosneft, kompania shtetërore e naftës dhe një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës së papërpunuar në botë.

Ai përshkruhet nga BE si “një nga këshilltarët më të besuar dhe më të afërt të Vladimir Putin, si dhe miku i tij personal”, i cili është në kontakt me të çdo ditë.

“Rosneft i Igor Sechin ishte i përfshirë në financimin e vreshtave të kompleksit të pallateve pranë Gelendzhik, i cili konsiderohet të përdoret personalisht nga Presidenti Putin”, thuhej në tekstin e BE-së.

Një ish-koleg i KGB-së i Putinit, Nikolay Tokarev, 71 vjeç, i cili është shef ekzekutiv i Transneft, një kompani e madhe ruse e naftës dhe gazit, është gjithashtu i sanksionuar.

Kush është Igor Sechin

Sechin konsiderohet gjerësisht si kreu i klanit “siloviki” të Kremlinit, i përbërë nga nacionalistë të vijës së ashpër me një sfond sigurie ose ushtarak. Ai është ithtar i një kontrolli të fortë shtetëror, veçanërisht në sektorin e energjisë shkruan The Guardian. Siloviki është në kundërshtim me një kamp modernizues brenda Kremlinit, sugjerojnë disa analistë, të cilët favorizojnë liberalizimin më të madh ekonomik dhe integrimin e Rusisë me perëndimin. Putin ndërkohë luan rolin e arbitrit brenda elitës, duke balancuar interesat e të dy fraksioneve.

Të tjerë, megjithatë, e hedhin poshtë këtë si pretendim. Ata thonë se betejat e brendshme brenda Kremlinit nuk kanë të bëjnë me filozofinë apo ideologjinë politike, por thjesht me betejat midis klaneve rivale që përpiqen të ndajnë plaçkën. (Në Rusi, plaçka arrin në miliarda dollarë.)

Sechin është parë shpesh si një konkurrent i Medvedevit të moderuar brenda elitës qeverisëse të Rusisë. Megjithatë, më realiste është pikëpamja e ashpër se Medvedev ishte vetëm “djali numër tre”, pas Putinit dhe Sechin-it për sa i përket fuqisë dhe ndikimit.

Për armiqtë e tij, Sechin është një figurë keqdashëse, një kardinal gri i Kremlinit i pagëzuar si “Ujku i Madh dhe i Keq”. Lista e akuzave kundër tij shkon diçka e tillë: ishte Sechin ai që personalisht projektoi shkatërrimin e gjigandit të naftës Yukos në 2003 dhe burgosjen e pronarit të tij miliarder Mikhail Khodorkovsky. (Rosneft gëlltiti menjëherë asetet e Yukos; Khodorkovsky është ende në burg.) Sechin udhëhoqi gjithashtu kundërshtimin e silovikit ndaj investimeve të huaja në Rusi, veçanërisht në naftë dhe gaz. Dhe ka dyshime se është Sechin ai që ka drejtuar eksportet e naftës drejt tregtarit të turbullt të naftës me bazë në Zvicër, Gunvor, duke lënë mënjanë klientët e tjerë.

Të tjerë të njohur të përfshirë në listë



Vladimir Putin uron ish-mbikëqyrësin e tij, ish-kreun e grupit të inteligjencës së KGB-së në Dresden, Lazar Matveev (majtas) për ditëlindjen e tij të 90-të pranë CEO të Rostec Sergei Chemezov (djathtas) dhe presidentit të Transneft Nikolai Tokare

Në tekst thuhej: “Ai është njohësi i gjatë dhe bashkëpunëtor i ngushtë i Vladimir Putin. Ai shërbeu së bashku me Putinin në KGB në vitet 1980. Tokarev është një nga oligarkët e shtetit rus që mori kontrollin mbi asetet e mëdha shtetërore në vitet 2000, ndërsa presidenti Putin konsolidoi pushtetin dhe që vepron në partneritet të ngushtë me shtetin rus…

“Transneft i Nikolay Tokarev është një nga sponsorët kryesorë të kompleksit të pallatit pranë Gelendzhik, i cili konsiderohet gjerësisht se përdoret personalisht nga Presidenti Putin” shkruan The Guardian.

Vladimir Putin dhe Alisher Usmanov, president i Federatës Ndërkombëtare të Skermës, në Kremlin. Fotografia: Itar-Tass/Alamy

Alisher Usmanov, 68 vjeç, një biznesmen që operon në sektorët e xeherorit dhe çelikut, medias dhe internetit dhe që BE-ja thotë se është “një nga oligarkët e preferuar të Vladimir Putinit“.

“Usmanov thuhet se është afër me presidentin Putin dhe ka zgjidhur problemet e tij të biznesit”, thuhet në tekstin e BE-së. “Sipas dosjeve të FinCEN, ai i ka paguar 6 milionë dollarë këshilltarit me ndikim të Vladimir Putin, Valentin Yumashev.

“Dmitry Medvedev, zëvendëskryetar i Këshillit të Sigurimit të Rusisë dhe ish-president dhe kryeministër i Rusisë, përfitoi nga përdorimi personal i rezidencave luksoze të kontrolluara nga z. Usmanov”.

Të tjerë të listuar janë: Petr Aven, 64 vjeç, i cili ka qenë mik me Putinin që nga vitet 1990 dhe është në mesin e 50 biznesmenëve të pasur që takohen rregullisht me presidentin rus; Mikhail Fridman, 55 vjeç, një aksioner kryesor i bankës Alfa e cila ndihmoi vajzën e madhe të Putinit, Maria, të drejtonte një projekt bamirësie, Alfa-Endo; dhe Dmitri Peskov, 54 vjeç, i cili është sekretari i shtypit i Putinit./The Guardian