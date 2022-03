“Kurrë mos qani për një mashtrues”- Pasi pranuan ndarjen, Fjolla Morina ‘thumbon’ haptazi ish-bashkëshortin

Së fundmi, këngëtarja e njohur Fjolla Morina ishte e ftuar në emisionin “Madam”, në Kosovë.





Ajo ndau me ndjekësit detaje nga jeta private dhe profesionale, ku lajmëroj publikun se së shpejti do të vijë me një projekt të ri muzikor.

“I kam inçizu dy a tre këngë dhe së shpejti do të dalin në treg, do të bashkëpunoj me Irkencin dhe me disa bashkëpunues të tjerë”. Njëra nga këngët ka temë dashurie, por nuk është dedikim për askënd”-është shprehur Fjolla.

Sa i përket botës së biznesit dhe asaj muzikore, Fjolla ka treguar se muzika është pjesë e saj e shpirtit, dhe biznesi është diçka fitimprurës.

Ndër të tjera, Fjolla ka treguar se tani që është single ndihet më e lumtur, dhe është mjaft mirë.

“Nëse e keni humbur një tradhëtar, mos qani kurrë, pasi ai ka humbur një femer që e do, kurse ti një mashtrues”-ishin fjalët e fundit të Fjollës, që si duket i dedikohen ish-bashkëshortit.