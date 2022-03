Ndryshimi i skemës së rimbursimit të TVSH, Tatimet: Aplikimet bëhen vetëm online, prej 7 marsit

Duke nisur nga data 7 mars, çdo kërkesë për rimbursimin e TVSH-së do të bëhet vetëm online, përmes platformës dixhitale të rimbursimit të TVSH-së. Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka njoftuar dje ndryshimin e skemës, duke publikuar edhe udhëzuesin që detajon hap pas hapi mënyrën e aplikimit.





“Një nga objektivat parësore, që do të realizojë përdorimi i platformës dixhitale është eliminimi përfundimtar i kontakteve fizike me punonjësit e administratës tatimore, duke eliminuar çdo mundësi abuzimi, si edhe çlirimi i tatimpaguesve nga dokumentet në letër dhe nga koha e pritjes. Falë automatizimit të sistemit, platforma dixhitale e rimbursimit të TVSH-së do plotë në trajtimin e kërkesave sipas radhës, duke mundësuar në kohë reale përmes numrit të referencës edhe gjurmimin e statusit të aplikimit nga vetë tatimpaguesi, në llogarinë e tij në ‘e-Filing’”, thuhet në njoftim.

UDHËZIMI

Sipas udhëzimit të publikuar një ditë më parë, “tatimpaguesit do të kenë mundësinë e krijimit dhe dorëzimit të kërkesave për rimbursim të tepricës kreditore të TVSH-së nga llogaria e tyre në ‘e-Filing’. Pas kërkesës, do të krijohen të gjithë formularët e rimbursimit për kredi tatimore të papërdorura për të cilat tatimpaguesi do të kërkojë rimbursim. Formularët do të krijohen si pjesë përbërëse e kërkesës së rimbursimit dhe pas plotësimit dhe ruajtjes së informacionit të tyre, do të dorëzohen me kërkesën si pjesë integrale e saj”. Përveç formularëve të rimbursimit, kërkesa për rimbursim përbëhet dhe nga disa seksione të tjera me fusha për plotësimin e informacioneve shtesë, si dhe jep mundësinë e ngarkimit të dokumenteve shoqërues, në rast se do të jetë e nevojshme.

APLIKIMI

Një aplikim për kërkesë rimbursimi TVSH-je sqarohet në udhëzim, mund të krijohet duke përzgjedhur “Çështjet e mia” në “e-Filing Im.Pamja”, “Çështje të padorëzuara” hapet dhe tatimpaguesi duhet të klikojë butonin “krijo çështjen”. Në dritaren që do të hapet përdoruesi duhet të përzgjedhë llojin e çështjes që në këtë rast është “Kërkesë Rimbusimi TVSH-je” nga lista. Më pas, duhet të ridrejtohet te forma e aplikimit për rimbursim. Sipas manualit të Tatimeve, kërkesa e krijuar e rimbursimit përbëhet nga pesë seksione: Formularët e rimbursimit, detajet e llogarisë bankare, adresa postare, si edhe përshkrimi i objektit të aktivitetit dokumentet shoqërues.