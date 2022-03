Parashikoi pushtimin e Ukrainës/ Ish-zëdhënësi i Putin trondit me deklaratën e tij për luftën: Do të përfundojë kur Rusia të…

Sergei Markov, një ish-zëdhënës i Vladimir Putinit ka tronditur me parashikimet e tij për të ardhmen e Ukrainës.





Rusia nisi një pushtim të Ukrainës javën e kaluar me konfliktin që tani po hyn në luftime të ashpra tetëditore.

I pyetur se si e sheh përfundimin e kësaj lufte ai u shpreh:

“Kjo luftë do të përfundojë pasi Rusia të çlirojë territorin ukrainas nga regjimi represiv neo-nazist. Dhe do të bëjë denazifikimin e Ukrainës dhe do të formohet një qeveri e re.”

Dite me pare gjatë një interviste në Newsnight të BBC-së, Sergei Markov tha se Putini kishte “ndalur së thëni të vërtetën” për çështjen e Ukrainës sepse ishte marrë tashmë vendimi për të pushtuar, dicka qe rezultoi e vërtete.

Rusia i quan veprimet e saj në Ukrainë një “operacion special” për të cilin thotë se nuk është krijuar për të pushtuar territore, por për të shkatërruar aftësitë ushtarake të fqinjit të saj jugor dhe për të kapur ata që ajo i konsideron si nacionalistë të rrezikshëm. Kremlini vlerësoi të enjten trupat ruse që luftonin në Ukrainë si heronj që do të hynin në histori dhe e përshkroi vdekjen e ushtarëve atje si një tragjedi.