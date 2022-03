PRAPASKENAT/ Ja pse Putini nuk ia tregoi Qeverisë planin për Ukrainën! Ministrat mund të jepnin dorëheqjen, por…

Presidenti Putin fshehu planet e tij për të pushtuar Ukrainën nga kabineti i tij dhe zyrtarët nuk ishin të përgatitur për shkallën e ndëshkimit të sanksioneve ndërkombëtare kundër Moskës, ka raportuar një uebsajt investigativ, duke cituar burime pranë Kremlinit.





Qeveria ishte e vetëdijshme se Putini planifikonte të njihte dy rajonet separatiste të mbështetura nga Kremlini në Ukrainën lindore dhe kishte formuluar politikat e saj ekonomike duke kuptuar se sanksionet do të ishin relativisht të lehta, tha media Agentstvo.

“Kjo është e dëshpëruar. Ata janë komplet jashtë kësaj!”, i tha një burim gazetës në lidhje me pushtimin. Ata thanë se shumë zyrtarë qeveritarë ishin gati të jepnin dorëheqjen në shenjë proteste, por kishin frikë se kjo do të shihej si një akt tradhtie, duke shtuar: “Dorëheqja do të çojë vetëm në një kamp burgu”.

Kremlini ka mohuar se ka në plan të vendosë ligjin ushtarak. Analistët dhe mediat kanë sugjeruar se masa, e cila do t’i lejojë Moskës të mbyllë kufijtë, të sekuestrojë pronat, të arrestojë shtetas të huaj dhe të mbyllë të gjitha mediat e pavarura, mund të shpallet në një mbledhje të dhomës së sipërme nesër.

Dmitry Peskov, zëdhënësi i Putinit, tha: “Kjo është një histori e sajuar që njerëzit po ia dërgojnë njëri-tjetrit në mediat sociale”.

Derisa trupat ruse hynë brenda, Kremlini mohoi në mënyrë të përsëritur se planifikonte të pushtonte Ukrainën. Mediat ruse janë të ndaluara të përdorin termat luftë ose pushtim dhe rrezikojnë dënim me burg.

Ministri i Jashtëm rus, Sergej Lavrov, tha se Moska ishte e gatshme për bisedime për t’i dhënë fund luftimeve në Ukrainë, por do të vazhdojë me përpjekjet e saj për të shkatërruar infrastrukturën ushtarake të Ukrainës.

Lavrov tha se delegacioni rus ia paraqiti kërkesat e tij negociatorëve ukrainas në fillim të kësaj jave dhe po priste përgjigjen e Kievit në bisedimet e sotme.

Ai argumentoi se Perëndimi e kishte armatosur vazhdimisht Ukrainën, kishte trajnuar trupat e saj dhe kishte ndërtuar baza atje, duke e kthyer vendin në një “urë për të minuar gjithçka që është ruse”.

Kina denoncoi një raport që i kërkoi Rusisë të shtynte pushtimin e Ukrainës deri pas Lojërave Olimpike Dimërore të Pekinit si “lajm të rremë” dhe një përpjekje “shumë të neveritshme” për të larguar vëmendjen dhe për të zhvendosur fajin për konfliktin.

Kina gjithashtu tërhoqi vëmendjen nga vendimi i saj për të abstenuar në votën e djeshme në një seancë urgjente të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së, e cila kërkoi ndalimin e menjëhershëm të sulmit të Moskës ndaj Ukrainës dhe tërheqjen e të gjitha trupave ruse. Vetëm Rusia dhe aleatët e saj Bjellorusia, Siria, Eritrea dhe Koreja e Veriut votuan kundër mocionit, i cili kaloi me 141 vota. Kina, India dhe Pakistani ishin mes atyre që abstenuan.

Wang Wenbin, zëdhënës i Ministrisë së Jashtme, mbrojti qëndrimin e Pekinit, duke thënë: “Fatkeqësisht, projekt-rezoluta e dorëzuar në seancën e posaçme urgjente të Asamblesë së Përgjithshme për votim nuk i është nënshtruar konsultimeve të plota me të gjithë anëtarësinë dhe as nuk merr parasysh historinë dhe kompleksitetin e krizës aktuale.”