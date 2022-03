Putin dhe grupi i tij i diktatorëve/ Rusia mbështetet nga katër regjime në votën e OKB-së, ja shtetet neutrale dhe ato hezituese ndaj pushtimit rus në Ukrainë

Rusia është qortuar ashpër nga OKB-ja në një rezolutë të re që dënon pushtimin e egër të Ukrainës nga Vladimir Putin, i cili gjithashtu bëri thirrje për largimin e menjëhershëm të trupave të tij.





Në një seancë urgjente, 141 vende qëndruan me Ukrainën dhe votuan në favor të rezolutës me një shumicë dërrmuese, duke treguar solidaritetin e botës me Volodymyr Zelensky dhe bashkatdhetarët e tij sfidues kundër forcave pushtuese.

Por Putin ende ruajti mbështetjen e bandës së tij të tiranëve dhe despotëve, me katër vende që votuan së bashku me Rusinë kundër rezolutës, ndërsa 35 vende abstenuan.

Regjimet antidemokratike të Koresë së Veriut, Bjellorusisë, Eritresë dhe Sirisë, secili i udhëhequr nga diktatorë të akuzuar për shkelje të të drejtave të njeriut apo edhe për krime lufte, e mbështetën Putinin në përshëndetjen e tyre me dy gishta për Perëndimin dhe popullin e Ukrainës.

Vende të tjera vazhduan të ecin në litarin e ngushtë diplomatik duke abstenuar ose duke refuzuar të votojnë, nga frika e prishjes së marrëdhënieve me Rusinë.

Midis tyre, Kina, India dhe Pakistani refuzuan të dënojnë Putinin në mënyrë që të ruajnë lidhjet e tyre jetike tregtare me kombin, i cili tani po përballet me probleme serioze ekonomike pasi është vënë në shënjestër të sanksioneve.

Kina, e cila ka ambicie të veta territoriale në Tajvan, tha se dëshiron të ndërmjetësojë paqen dhe ka akuzuar NATO-n se po provokon Rusinë përmes zgjerimit lindor, ndërsa në të njëjtën kohë ‘dënon shpërthimin e konfliktit’.

Të tjerë si Venezuela që e kanë mbështetur Putinin gjatë gjithë pushtimit, nuk ishin në gjendje të tregonin mbështetjen e tyre pasi humbën të drejtën e votës në OKB për shkak të tarifave të papaguara.

Por votimi zbulon qartë se kombet me interes egoist i vënë lidhjet e tyre ekonomike mbi sigurinë e ukrainasve përballë bombardimeve të rënda nga Rusia.

Këtu, MailOnline hedh një vështrim në vendet që kanë vendosur flamurin e tyre në kampin e Putinit dhe ato që janë strukur në hije.

MBËSHTETËSIT E PUTINIT:

Bjellorusia

Vendet fqinje të Bjellorusisë dhe Rusisë ndajnë më shumë se një kufi tokësor. Vendet ish-sovjetike kanë lidhje të rëndësishme ekonomike dhe politike, me Rusinë që përbën 48 për qind të tregtisë së jashtme të Bjellorusisë. Të dy kombet ndajnë gjithashtu njerëz të fortë me mendje të ngjashme në krye, me autoritarin Alexander Lukashenko që gëzon rolin e ndihmësit nxitës të luftës të Putinit.

Ai i detyrohet atij besnikëri pasi Putini mbështeti liderin e atëhershëm të rrethuar bjellorus, kur protestat pothuajse e rrëzuan atë nga pushteti nën regjimin e tij represiv pa zgjedhje të drejta dhe të lira. Lukashenko, i cili është akuzuar për shkelje të të drejtave të njeriut për goditjen e tij ndaj shtypit, që atëherë ka lejuar forcat ruse të përfshihen në lojëra luftarake në territorin e tij në prag të pushtimit dhe të marrin pjesë në stërvitje të përbashkëta ushtarake ndërsa grumbullojnë trupa në Kufiri me Ukrainën.

Një zyrtar amerikan tani ka pohuar se Bjellorusia do t’i bashkohet Rusisë në luftë menjëherë pasi një referendum të dielën miratoi një kushtetutë të re që heq statusin jo-bërthamor të vendit.

Zyrtari amerikan, i cili foli në kushte anonimiteti për Washington Post, tha se:

‘Është shumë e qartë se kryeqyteti [Bjellorusia] Minsk tani është një zgjatim i Kremlinit. Roli i Bjellorusisë në pushtimin e deritanishëm ka rezultuar tashmë në sanksione nga Britania dhe BE. Sanksionet do të godasin “disa sektorë ekonomikë, dhe në veçanti lëndën drusore, çelikun dhe potasin”, tha BE në një deklaratë.

Bjellorusia ishte një nga vetëm katër qarqet e tjera që mbështetën Rusinë në votimin e së mërkurës.

Siria

Bashar al-Assad ka lavdëruar Putinin për pushtimin e tij vdekjeprurës dhe ka denoncuar ‘histerinë’ perëndimore mbi veprimet e Rusisë. Udhëheqësi sirian, i cili vetë është akuzuar për krime lufte për përdorimin e armëve kimike, të cilat Putini i mohoi, tha se ngjarjet në Ukrainë janë “një korrigjim i historisë dhe rivendosje e ekuilibrit që humbi në botë pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik”.

Ai shtoi: “Siria qëndron me Federatën Ruse bazuar në bindjen e saj se pozicioni i saj është i saktë dhe sepse përballja me ekspansionizmin e NATO-s është një e drejtë për Rusinë.”

Rusia dhe Siria kanë pasur marrëdhënie të forta me Bashkimin Sovjetik që më parë kishte mbështetur pavarësinë e Sirisë. Aleanca u forcua midis dy liderëve kur Putini hyri në luftën civile siriane në mbështetje të diktaturës.

Vendimi për t’iu bashkuar luftës ishte aksioni i parë ushtarak i Moskës jashtë ish-Bashkimit Sovjetik që nga rënia e federatës. Ai e shpëtoi qeverinë e Asadit dhe e ktheu valën e luftës në favor të tij, duke i mundësuar udhëheqësit sirian të rivendoste brutalisht kontrollin mbi pjesën më të madhe të Sirisë. Sulmet ajrore ruse shpesh godasin pa dallim spitale, shkolla dhe tregje.

Vendi i shkatërruar nga lufta u bë një terren testimi për armët dhe taktikat ruse që mund të sjellë tani në Ukrainë. Brenda Sirisë, Rusia shtoi një fushatë të fuqisë së butë. Në disa zona, u organizuan festivale për të popullarizuar kulturën ruse, këngë kombëtare ruse u luajtën në televizionin sirian, u shpërnda propaganda egoiste dhe u shërbyen ushqime të nxehta për civilët.

Assad i detyrohet shumë Putinit për ndërhyrjen e tij dhe tani ai ia ka kthyer favorin Rusisë duke sinjalizuar mbështetjen e tij në rezolutën e OKB-së.

Korea e Veriut

Koreja e Veriut theu heshtjen e saj për pushtimin rus të Ukrainës të hënën, duke fajësuar ‘politikën hegjemoniste’ dhe ‘lartësinë’ e SHBA-së dhe Perëndimit. Në deklaratën e saj të parë zyrtare për sulmin e Rusisë, Ministria e Jashtme tha se Perëndimi ishte fajtor për ‘shpërdorim të pushtetit’.

“Shkaku rrënjësor i krizës në Ukrainë qëndron tërësisht në politikën hegjemoniste të SHBA-së dhe Perëndimit, të cilat e zbatojnë veten në dorë të lartë dhe shpërdorim pushteti kundër vendeve të tjera”, tha agjencia zyrtare e lajmeve e Veriut, KCNA, duke cituar një ministri të jashtme të paidentifikuar.

Koreja e Veriut akuzoi Uashingtonin dhe aleatët e tij për “injorim të kërkesave të arsyeshme dhe legjitime të Rusisë” për garantimin e garancive të sigurisë të mbështetura ligjërisht.

“Dënojmë sistematikisht mjedisin e sigurisë evropiane duke ndjekur zgjerimin e Organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut drejt lindjes, duke përfshirë vendosjen e hapur të sistemeve të armëve sulmuese”, tha KCNA.

Realiteti dëshmon edhe një herë se për sa kohë ekziston politika e njëanshme dhe e dyfishtë e SHBA-së që kërcënon paqen dhe sigurinë e një vendi sovran, nuk do të ketë kurrë paqe në botë. Aleatët e epokës sovjetike që ndajnë një kufi prej 11 miljesh janë të motivuar nga ndjenjat anti-perëndimore dhe anti-NATO dhe kanë aftësi bërthamore.

Eritrea

Kombi i Afrikës Lindore është një shtet një-partiak i qeverisur nga Isias Afwerki, i cili nuk ka mbajtur kurrë zgjedhje që nga fitimi i pushtetit në 1993. Të dhënat e vendit për të drejtat e njeriut renditen rregullisht ndër më të ulëtat në botë, praktikisht pa liri shtypi dhe 10,000 të burgosur politikë të mbyllur dhe të nënshtruar torturës.

Nuk është për t’u habitur atëherë që regjimet e Rusisë dhe Kinës janë bashkuar me regjimin. Afwerki nënshkroi nismën e Kinës Brez dhe Rrugë vitin e kaluar, pak pasi refuzoi të dënonte abuzimin e myslimanëve ujgurë nën Presidentin Xi. Rusia gjithashtu ka konsideruar ndërtimin e një baze ushtarake në vendin e Bririt të Afrikës për të fituar më shumë terren në kontinent.

Eritrea ka qenë objektivi i sanksioneve ndërkombëtare, duke përfshirë furnizimin me armë dhe pajisje ushtarake, por Rusia i ka kundërshtuar shpesh këto masa. Partneriteti është reciprokisht i dobishëm me Rusinë që dëshiron të përdorë portet strategjike pranë Detit të Kuq, me Eritrenë që fiton mbështetjen e një superfuqie globale pas dekadash izolacionizmi. Votimi i OKB-së tregon mbështetjen e vazhdueshme të vendit për Rusinë.

Venezuela

Sipas Kremlinit, udhëheqësi i Venezuelës Nicolas Maduro i ofroi ‘mbështetje të fortë’ Putinit të martën. Dyshja autoritare diskutoi një partneritet strategjik në rritje në një telefonatë pasi Maduro denoncoi “planet perverse që synojnë të rrethojnë Rusinë ushtarakisht dhe strategjikisht”. Dhe javën e kaluar, ministria e jashtme e Venezuelës fajësoi SHBA-në për dhunën e ushtruar nga Rusia.

Ata thanë në një deklaratë: “Republika Bolivariane e Venezuelës shpreh shqetësimin e saj për përkeqësimin e krizës në Ukrainë dhe ankohet për talljen dhe shkeljen e marrëveshjeve të Minskut nga ana e NATO-s, të inkurajuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës”.

Por të mërkurën, vendi nuk ishte në gjendje të votonte dhe të tregonte mbështetjen e tij për Putinin në OKB, sepse kishte humbur të drejtën e votës për shkak të tarifave të papaguara. OKB-ja urdhëroi Venezuelën të paguajë 30 milionë funte për të rikthyer të drejtat e saj të votës.

Venezuela është aleati më i rëndësishëm tregtar i Rusisë në Amerikën Latine si një shtet i majtë anti-SHBA. Gjatë Bashkimit Sovjetik, marrëdhëniet u krijuan gjatë dy vendeve dhe këto vazhduan nën Hugo Chavez, i cili bleu miliarda paund armë nga aleati i tij.

Gjatë krizës aktuale presidenciale në Venezuelë, Putini ka premtuar mbështetjen e tij ndaj Maduros dhe ka njohur fitoret e tij në zgjedhje, të cilat të tjerët i kanë konsideruar si mashtruese. Të dy vendet kanë kryer stërvitje të përbashkëta ushtarake dhe ndajnë një opozitë me Perëndimin, e përkeqësuar nga sanksionet e vendosura kundër qeverisë së perceptuar të paligjshme të Maduros.

‘NEUTRALËT’ OSE TË ASHTUQUAJTURIT ALEATËT E PAVENDOSUR:

Kina

Mbështetja e Kinës për Rusinë u konsiderua si një shtysë nëse pushtimi do të shkaktonte veprime të ngjashme në mbarë botën, me Presidentin Xi të njohur për planet e Tajvanit. Partia Komuniste është përpjekur të shmangë shprehjen e shumë mbështetjes për Rusinë ose Ukrainën në një përpjekje për të qëndruar neutrale.

Javën e kaluar, Kina ishte një nga vendet e pakta që vendosën të abstenojnë nga votimi për një rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që dënon pushtimin e paligjshëm të Rusisë. Ata bënë të njëjtën lëvizje të mërkurën, duke vazhduar aktin balancues për të ruajtur lidhjet e saj diplomatike. Kina deri më tani ka refuzuar ta quajë veprimin e Rusisë në Ukrainë një ‘pushtim’ ose të kritikojë Kremlinin pavarësisht intensifikimit të sulmeve nga ushtria e Putinit.

Pekini gjithashtu i ka hedhur Moskës një tjetër rrugë shpëtimi për shkatërrimin e sanksioneve duke hequr kufizimet e importit të grurit në një nxitje ekonomike për Moskën, pavarësisht sanksioneve gjithëpërfshirëse të vendosura nga Perëndimi në një përpjekje për të ndalur luftën. Importet ishin kufizuar në muajt e fundit për shkak të shqetësimit mbi masat e Rusisë për të parandaluar sëmundjet e bimëve, veçanërisht në kulturat bujqësore.

Lëvizja për të mbajtur tregun të hapur thuhet se ishte pjesë e një marrëveshjeje midis Moskës dhe Pekinit të përfunduar në fillim të këtij muaji dhe është shenja më e fundit e lidhjeve në rritje midis dy shteteve. Por u raportua gjithashtu gjatë fundjavës se disa banka publike kineze po kufizojnë financimin për të blerë lëndë të parë nga Rusia nga frika e sanksioneve perëndimore, nëse shihet se po mbështesin Kremlinin. Rreth 30 për qind e naftës dhe gazit të prodhuar në Rusi i shiten tani Kinës. Putini po mbështetet në lidhjet e tij me Xi Jinping të Kinës për ta shpëtuar atë nga sanksionet gjithnjë e më të ashpra që i vendosen Moskës nga vendet perëndimore ndërsa pushtimi përshkallëzohet.

Në deklaratën e fundit të Kinës, Ministri i Jashtëm Wang Yi tha se Pekini “ndjen keqardhje të thellë që konflikti ka shpërthyer midis Ukrainës dhe Rusisë dhe po i kushton vëmendje ekstreme dëmit të pësuar nga civilët”, njoftoi transmetuesi shtetëror CCTV, duke shtuar se Wang bëri thirrje për të dy vendet. për të ‘gjetur një mënyrë për të zgjidhur çështjen përmes negociatave’.

India

Qeveria e Narendra Modit gjithashtu është përpjekur të kryejë një akt balancues dhe ka abstenuar në të dyja rezolutat e OKB-së. India nuk i ka dënuar në mënyrë eksplicite veprimet e Rusisë ose nuk i ka quajtur ato një pushtim, as nuk ka shprehur mbështetje për Putinin, duke çuar në lutjet nga SHBA dhe Ukraina që ‘të bëjnë gjënë e duhur’.

Ambasada ruse në Indi mirëpriti qëndrimin e tyre, duke thënë: “Vlerësojmë shumë pozicionin e pavarur dhe të balancuar të Indisë në votimin në KS të OKB-së.”

Në frymën e partneritetit strategjik të veçantë dhe të privilegjuar, Rusia është e përkushtuar të mbajë dialog të ngushtë me Indinë për situatën rreth Ukrainës.’ Rusia vazhdon të jetë furnizuesi më i madh i armëve i Indisë dhe dy kombet e mëdha ishin afër gjatë epokës sovjetike. Putini furnizon 49 për qind të armëve të Indisë, megjithëse kjo ka rënë nga 70 për qind në vitet e fundit për shkak të një rritjeje në prodhimin vendas. Rusia po siguron gjithashtu Indinë sistemin e mbrojtjes raketore S-400, duke i dhënë asaj një pengesë kundër Kinës dhe Pakistanit mes mosmarrëveshjeve të tyre kufitare.

Moska më parë ka vënë veton ndaj rezolutave të OKB-së mbi Kashmirin për të ruajtur lidhjet e saj me Indinë dhe Modi duket se po ndjek shembullin. Michael Kugelman, zëvendësdrejtor në qendrën e mendimit Wilson Center, i tha BBC-së: India nuk duket rehat me atë që po ndodh në Ukrainë, por nuk ka gjasa të ndryshojë qëndrimin e saj.

Thjesht nuk mund ta përballojë këtë për momentin për shkak të mbrojtjes dhe nevojave gjeopolitike. India gjithashtu ka 20,000 studentë në Ukrainë dhe nuk dëshiron të mbajë një qëndrim që mund të rrezikojë mirëqenien e tyre, në vend të kësaj preferon të mbajë të gjitha kanalet diplomatike të hapura. Modi ka folur me Ukrainën, por vetëm për të shprehur shqetësimin për dhunën ndërsa ai përpiqet të shmangë përfshirjen në grindjen ndërkombëtare.

Kuba

Ashtu si Venezuela, Kuba ka premtuar besnikëri ndaj Rusisë dhe ka fajësuar SHBA-në dhe Perëndimin, por nuk iu bashkua Rusisë në votimin e OKB-së dhe në vend të kësaj zgjodhi të abstenonte. Kombi ka kritikuar SHBA-në për imponimin e ‘zgjerimit progresiv të NATO-s drejt kufijve të Federatës Ruse’ ndërsa bën thirrje për një zgjidhje diplomatike.

Në një deklaratë, Ministria e Jashtme tha: “Qeveria amerikane ka kërcënuar Rusinë për javë të tëra dhe ka manipuluar komunitetin ndërkombëtar për rreziqet e një “pushtimi masiv të afërt” të Ukrainës.”

Ajo ka furnizuar me armë dhe teknologji ushtarake, ka vendosur trupa për disa vendet e rajonit, aplikuan sanksione të njëanshme dhe të padrejta dhe kërcënuan me reprezalje të tjera.’ Kuba dhe Rusia kanë pasur marrëdhënie të ngushta që nga Bashkimi Sovjetik kur raketat balistike u vendosën atje nga Nikita Hrushovi, duke shkaktuar krizën e raketave Kubane.

Pas Revolucionit Kuban të vitit 1959 të udhëhequr nga Fidel Castro, administrata e re marksiste-leniniste kërkoi një aleancë të ngushtë me sovjetikët. Sanksionet dhe embargot që rezultuan nga SHBA e çuan Kubën më tej në sferën sovjetike dhe vendet kanë ruajtur marrëdhëniet e tyre të forta pas rënies së superfuqisë. Kuba gjithashtu e njohu Krimenë si pjesë të Rusisë gjatë aneksimit të vitit 2014.

Pakistani

Pakistani u bë vendi i parë i madh që mbështet Putinin pasi nënshkroi marrëveshjen e parë të re tregtare me Rusinë që nga pushtimi në fillim të kësaj jave. Kryeministri dhe ish lojtari i kriketit Imran Khan tha se vendi i tij do të importojë rreth 2 milionë tonë grurë dhe furnizime me gaz natyror pas takimit me Presidentin rus të enjten e kaluar – ditën kur ai dërgoi trupa në fqinjin e tij sovran. Pavarësisht se Rusia po përballet me izolimin ndërkombëtar dhe një sërë sanksionesh që dëmtojnë ekonominë e saj, Khan ka mbrojtur potencialisht pompimin e miliarda në arkat e Kremlinit duke thënë se interesat ekonomike të Pakistanit ‘e kërkonin’.

Ai tha për udhëtimin dy-ditor: ‘Shkuam atje sepse duhet të importojnë 2 milionë tonë grurë nga Rusia. Së dyti, ne kemi nënshkruar marrëveshje me ta për të importuar gaz natyror, sepse rezervat e gazit të Pakistanit po shterojnë”, tha Khan, duke shtuar: “Inshallah (në dashtë Zoti), koha do të tregojë se ne kemi pasur diskutime të mëdha”.

Pakistani ka shprehur shqetësim për pushtimin, por nuk e dënoi atë dhe qëndroi neutral në votimin e së mërkurës. Diplomatët e lartë nga 22 vende së bashku i kërkuan qeverisë pakistaneze të mbështeste rezolutën e re, por Khan refuzoi.

Azia Qendrore

Kombet e Kazakistanit, Uzbekistanit, Taxhikistanit, Turkmenistanit, Armenisë dhe Kirgistanit janë përpjekur të qëndrojnë jashtë konfliktit midis Rusisë dhe Ukrainës. Vendet mbajnë partneritete strategjike me Rusinë, por asnjë nga qeveritë e tyre nuk është shprehur në mbështetje të pushtimit.

Kremlini pretendon se liderët përkatës ‘respektojnë’ rrëmbimin e tokës, por kjo është hedhur poshtë nga qeveritë e tyre. Disa nga vendet janë anëtarë të aleancës ushtarake të Organizatës së Traktatit të Sigurisë Kolektive me Rusinë, por ata tashmë kanë thënë se do të refuzojnë të dërgojnë trupa në Ukrainë.

Neutraliteti është rezultat i kombeve që duan të mbajnë lidhje me SHBA-në, Ukrainën dhe Rusinë në të njëjtën kohë. Turkmenistani dhe Uzbekistani refuzuan të votojnë të mërkurën, ndërsa vendet e tjera abstenuan.

Mali dhe Republika e Afrikës Qendrore

Prania e mercenarëve të grupit Wagner në Afrikë ka çuar në ndjenja pro-ruse në Mali dhe Republikën e Afrikës Qendrore. Grupi konsiderohet nga ekspertët ushtarakë se është në dorën e Vladimir Putinit, megjithëse Kremlini e ka mohuar vazhdimisht këtë. Sipas burimeve ushtarake, forca tashmë është përfshirë shumë në furnizimin me armë, personel me përvojë të operacioneve speciale dhe trajnime ushtarake për milicitë pro-ruse në Ukrainën lindore.

Ajo është dislokuar më parë në Afrikë, ku ka kryer operacione të zeza. Kremlini dëshiron të bëhet duke shmangur përgjegjësinë e drejtpërdrejtë. Ushtria me qira dyshohet se drejtohet nga oligarku Yevgeny Prigozhin – një aleat i ngushtë i presidentit rus, i cili shpesh quhet “kuzhinieri i Putinit”.

Grupi Wagner ka qenë i përfshirë në luftimet në të gjithë Afrikën, duke përfshirë në Siri, Libi, Mozambik dhe Republikën e Afrikës Qendrore – me vëzhguesit që vunë në dukje lidhjen e ngushtë midis veprimeve të tyre dhe synimeve të politikës së vetë Kremlinit. Dalja e Wagner në Mali ishte një nga arsyet e dhëna nga presidenti francez Emmanuel Macron për vendimin e tij për të tërhequr 2,400 trupa nga vendi, ku ata kishin luftuar xhihadistët.

Macron dyshoi se mercenarët kishin arritur një marrëveshje me juntën në pushtet të Malit. Prania e tyre në Afrikë i ka dhënë Rusisë ndikim dhe akses në depozita minerale të vlefshme. Protestat kanë shpërthyer me mbështetës që valëvisin flamujt rusë në Mali dhe qeveritë kanë refuzuar të dënojnë Putinin.

Afrika e Jugut

Departamenti i Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Bashkëpunimit i Afrikës së Jugut javën e kaluar i bëri thirrje Rusisë që të tërheqë trupat e saj dhe të respektojë sovranitetin dhe integritetin e Ukrainës. Por presidenti Cyril Ramaphosa e ka anuluar tani deklaratën, duke dashur të mbajë një qëndrim më neutral.

Një deklaratë e përditësuar e ambasadorit Mathu Joyini nuk arriti të dënonte apo as të emëronte Rusinë, duke thënë: ‘Afrika e Jugut është e mendimit se ky konflikt i armatosur, si gjithë të tjerët, do të rezultojë në vuajtje dhe shkatërrim të panevojshëm njerëzor me pasoja globale. Në situata konflikti, më të cenuarit priren të vuajnë më shumë, gjatë dhe pas konfliktit.”

Neutraliteti lëviz Afrikën e Jugut në përputhje me bllokun BRICS të ekonomive të mëdha në zhvillim që përfshijnë Brazilin, Rusinë, Indinë, Kinën dhe Afrikën e Jugut. Mbështetësit e Ramaphosa-s thonë se linja është në përputhje me traditën e vendit të mosangazhimit në luftë.

VOTUESIT HEZITUES:

Mianmar

Qeveria ushtarake e Mianmarit kishte shprehur mbështetje për Putinin dhe ambiciet e tij territoriale në Ukrainë, përpara se të anonte me Perëndimin dhe NATO-n në votimin e së mërkurës. Gjenerali Zaw Min Tun, një zëdhënës i këshillit të juntës, tha: ‘Numri një është se Rusia ka punuar për të konsoliduar sovranitetin e saj. Mendoj se kjo është gjëja e duhur për të bërë. Numri dy është t’i tregojë botës se Rusia është një fuqi botërore.’

Qeveria në mërgim ka mbështetur Ukrainën, duke thënë në një deklaratë në Twitter se ajo dënon veprimet e Rusisë. Mbështetja nga junta vjen si rezultat i mbështetjes ushtarake të Rusisë dhe Kinës. Një ekspert i OKB-së për të drejtat e njeriut tha javën e kaluar se dy fuqitë po i japin juntës ushtarake të Mianmarit avionë luftarakë që po përdoren për të masakruar civilë.

Raporti thoshte se Rusia kishte furnizuar me dronë, dy lloje avionësh luftarakë dhe dy lloje automjetesh të blinduara, njëra me sisteme të mbrojtjes ajrore. Rusia ka qenë aleatët më të afërt ndërkombëtarë të gjeneralëve mes përpjekjeve të Perëndimit për t’i izoluar ata, por kjo nuk arriti të sigurojë mbështetjen e tyre në rezolutën e OKB-së.

Brazili

Në Brazil, ka një ndarje të madhe midis linjës zyrtare të qeverisë dhe pikëpamjes së favorshme të Jair Bolsonaro për Putinin dhe Rusinë. Autoritari ka refuzuar të dënojë pushtimin e Ukrainës, duke u larguar nga qëndrimi zyrtar i qeverisë së tij për neutralitet. Të mërkurën, qeveria shkoi edhe më tej dhe e mbështeti rezolutën, pavarësisht propozimeve të Bolsonaro.

Populisti i ekstremit të djathtë kohët e fundit shpërfilli kërkesat e SHBA për të mos vizituar Putinin në Moskë përpara pushtimit dhe zemëroi aleatët perëndimorë duke thënë se ai ishte ‘në solidaritet me Rusinë’, pa dhënë detaje. Të premten, Brazili votoi për një projekt-rezolutë të Këshillit të Sigurimit të OKB-së që do të kishte denoncuar pushtimin rus të Ukrainës, pavarësisht hezitimit të Bolsonaro. Rusia vuri veton ndaj rezolutës.

Në një konferencë për shtyp, Bolsonaro tha se foli për dy orë me Putinin. Në një deklaratë të mëvonshme, ministria e jashtme e vendit tha se Bolsonaro nuk foli me Putin të dielën, por në vend të kësaj i referohej bisedës së tij me liderin rus në Moskë. Në konferencën për shtyp të së dielës, Bolsonaro tha se Brazili do të mbetet neutral në konflikt, duke vënë në dukje se Rusia dhe Ukraina ishin ‘praktikisht kombe vëllezër’.

“Ne nuk do të mbajmë anë, do të vazhdojmë të jemi neutralë dhe do të ndihmojmë me çdo gjë që është e mundur”, tha Bolsonaro. “Një pjesë e madhe e popullsisë së Ukrainës flet rusisht.”

I pyetur nga një gazetar nëse ishte i gatshëm të dënonte veprimet e Putinit, ai tha se do të priste një raport përfundimtar, ose do të shihte se si do të zgjidhej situata, përpara se të jepte mendimin e tij. Ai shtoi se ishte kundër çdo sanksioni që mund të sjellë pasoja negative për Brazilin, duke përmendur plehrat ruse që janë thelbësore për sektorin gjigant të agrobiznesit të vendit.

Bolsonaro tha gjithashtu se ai nuk mendonte se forcat e Putinit do të kryenin ndonjë gjakderdhje masive në Ukrainë.

“Një shef shteti si ai i Rusisë nuk dëshiron të ndërmarrë një masakër, askund,” tha ai, duke shtuar se në dy rajone jugore të Ukrainës, rreth 90% e popullsisë dëshironte ‘të përafrohet me Rusinë’.

Duke iu referuar udhëheqësit ukrainas Volodymyr Zelenskiy, Bolsonaro tha se ukrainasit “e kanë vendosur shpresën e kombit të tyre në duart e një humoristi”.

Të shtunën, Bolsonaro shkroi në Twitter se qeveria e tij nuk do të pushonte në përpjekjet për të evakuuar brazilianët nga Ukraina.

“U kërkoj të gjithë brazilianëve në territorin e kontestuar të qëndrojnë të vendosur, të ndjekin udhëzimet dhe të na raportojnë çdo incident. Unë e di për vështirësitë, por nuk do të kursejmë asnjë përpjekje për t’i zgjidhur ato”, shkroi Bolsonaro në Twitter.

Të dielën, Bolsonaro tha se qeveria e tij deri më tani kishte arritur të largonte rreth 70 brazilianë nga Ukraina. (GSH)