Shkencëtarët dhe gazetarët rusë njëzëri kundër pushtimit në Ukrainë: Na pengon në punën tonë!

Dhjetëra shkencëtarë rusë dhe gazetarë të shkencës, kanë vënë emrat e tyre në një deklaratë si shenjë proteste kundër pushtimit “të padrejtë dhe të pakuptimtë” të Ukrainës.

Deklarata, e cila u nënshkrua nga shkencëtarët kryesorë, duke përfshirë rreth 25 anëtarë të Akademisë së Shkencave Ruse, u publikua në internet fillimisht në rusisht nga TRV Science.

Ata thonë se faji për “shpalljen e një lufte të re në Evropë” është “plotësisht i Rusisë”.

Sipas shkencëtarëve, veprimet e Rusisë, dhe sanksionet pasuese me të cilat përballet nga vendet e tjera, nënkuptojnë se Moska e ka dënuar veten në izolim ndërkombëtar.

“Kjo do të thotë se ne, shkencëtarët, nuk do të jemi më në gjendje ta bëjmë punën tonë normalisht. Kryerja e kërkimeve shkencore është e paimagjinueshme pa bashkëpunim të plotë me kolegë nga vendet e tjera”, thuhet ndër të tjera në deklaratë.