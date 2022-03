VIDEO/ Kryeqyteti ukrainas nuk gjen qetësi, katër shpërthime të fuqishme trondisin Kievin këtë mëngjes

Të paktën katër shpërthime sapo janë raportuar në kryeqytetin e Ukrainës, në orët e para të së enjtes, raporton BBC.

Dy shpërthime të fuqishme thuhet se shpërthyen në qendër të qytetit, pasuar nga dy të tjera pranë një stacioni metroje në Kiev. Sirenat e sulmit ajror janë dëgjuar në qytet.

The first video of the explosion in #Kyiv appeared pic.twitter.com/i1UN74XkF4

Pas mesnatës, fillimisht ishin lëshuar sirenat e alarmit për evakuim në Kiev mandej pas orës dy agjencitë e lajmeve si Nexta dhe The Specator Index sollën video nga shpërthimet.

Gazetari i CBS News ishte duke raportuar nga Kievi kur papritur pas tij u ndriçua qyteti nga shpërthimi.

Biggest blasts we’ve ever seen, just as we were coming off air tonight in #Kyiv #cbsnews @charliecbs @cbsnews pic.twitter.com/leIfTrdnXx

— Justine Redman (@redmanjustine) March 3, 2022