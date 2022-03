Zelinksy i drejtohet sërish popullit të vet nga bunkeri: Rusia duhet ta dijë, nga ne do të marrë përgjigjen më të ashpër!

Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelinsky i është drejtuar sërish popullit ukrainas, duke deklaruar se Rusia do të marrë përgjigjen më të ashpër që ka parë ndonjëherë.

Në një konferencë nga bunkeri i tij ku strehohet në Kiev, Zelinksy deklaron se populli i Ukrainës nuk dorëzohet dhe do të luftojë deri në fund.

“Çdo pushtues duhet ta dijë: ata do të marrin një kundërshtim të ashpër nga ukrainasit. Ai do ta kujtojë përgjithmonë se ne nuk do të dorëzohemi”, shkruan krah videos së publikuar në rrjetin e tij social, në Facebook.