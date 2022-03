Analizë/ Putini ka një histori mizorish. Sa larg do të shkojnë forcat ruse në Ukrainë?

Forcat ruse që pushtojnë Ukrainën përballen me rezistencë më të fortë dhe më efektive nga sa ka parashikuar Kremlini, pyetja e madhe është: çfarë vjen më pas . Ushtria ruse ka një histori të përballjes së një rezistence të tillë me shkelje serioze të ligjeve të luftës, duke përfshirë shënjestrimin e qëllimshëm të civilëve dhe nënshtrimin e tyre ndaj sulmeve pa dallime dhe joproporcionale.





Midis 2015 dhe 2016, bombardimet ruse dhe siriane shkatërruan kryesisht pjesët e kontrolluara nga opozita të Aleppos lindore, qyteti më i madh i vendit për nga popullsia. Me banorët që vuanin nën një rrethim ndëshkues, si dhe nga sulmet pa dallim me municione thërrmuese dhe bomba fuçi , armë ndezëse dhe bomba me eksploziv të fuqishëm, forcat opozitare u dorëzuan përfundimisht.

Forcat ruse përsëritën të njëjtat taktika më vonë, në Ghouta Lindore dhe Idlib, me rezultate po aq shkatërruese. Ata bombarduan qëllimisht spitalet, tregjet, shkollat ​​dhe ndërtesat e banimit, në disa raste në mënyrë të përsëritur. Qëllimi ishte që të vështirësohej jeta për civilët saqë ata të largoheshin, duke izoluar forcat e opozitës dhe duke e bërë më të lehtë për trupat tokësore siriane hyrjen brenda.

Megjithatë, në Aleppo dhe Idlib, forcat ruse operuan kryesisht nga qielli. Me forcat tokësore ruse të angazhuara në Ukrainë, ndoshta analogjia më e afërt me situatën e sotme ishte lufta e dytë në Çeçeni midis viteve 1999 dhe 2000, kur forcat ruse shkatërruan plotësisht kryeqytetin, Grozny, me një shfaqje dërrmuese të fuqisë së zjarrit pa dallim. Në vitin 2003, Kombet e Bashkuara thuhet se e quajtën Grozny ” qyteti më i shkatërruar në Tokë “. Forcat ruse kryen gjithashtu disa masakra, torturuan dhe zhdukën me forcë mijëra, si dhe u angazhuan në abuzime të tjera të rënda në operacionet “pastrues”.

Tashmë ka shenja se forcat ruse në Ukrainë po lëvizin në një drejtim të ngjashëm pa dallim, por këto janë ditët e para. Forcat ruse në lindje kanë përdorur municione thërrmuese , të cilat rrezikojnë civilët jo vetëm në përdorimin e tyre fillestar, por edhe në municionet e konsiderueshme të pashpërthyera që ata lënë pas. Edhe pse as Rusia dhe as Ukraina nuk i janë bashkuar traktatit që ndalon municionet thërrmuese, këto sulme shkelin ndalimin e luftës pa dallim, një pjesë prej kohësh e së drejtës zakonore ndërkombëtare të kodifikuar në konventat e Gjenevës dhe protokollet e tyre, të cilat të dyja qeveritë i kanë ratifikuar.

Përveç kësaj, duke gjuajtur raketa balistike dhe artileri raketore, forcat ruse po përdorin armë shpërthyese me efekte në një zonë të gjerë që janë krejtësisht të papërshtatshme në zonat e populluara. Dhe ata mund të lëvizin për të rrethuar dhe vendosur një rrethim, mbi kryeqytetin, Kiev, dhe qytetin e dytë më të madh, Kharkiv. Megjithëse rrethimet janë një taktikë e ligjshme, ato mund të krijojnë terrenin për abuzime të tjera serioze të civilëve në zonën e rrethuar.

Pra, çfarë mund të bëhet për të ndaluar një spirale të përkeqësuar të luftës pa dallim që do të rrezikonte civilë të panumërt ukrainas? Është bërë shumë se si postimet e shumta të sulmeve në mediat sociale mund të shërbejnë si pengesë duke dokumentuar dhe publikuar çdo krim lufte. Por sulmet në Siri u dokumentuan gjithashtu me kujdes me video dhe u shpërndanë në mediat sociale pa efekt të mjaftueshëm.

Në rastin e Idlibit, presioni ndërkombëtar funksionoi për të ndaluar bombardimet e synuara të strukturave civile. Presioni ushtarak nga sulmet me dron turq mbi forcat siriane, presioni diplomatik nga presidenti francez, Emmanuel Macron dhe kancelarja e atëhershme gjermane, Angela Merkel dhe denoncimet e përsëritura nga anëtarët e këshillit të sigurimit të OKB-së arritën të ndalonin sulmet ruse në mars 2020 në masë të madhe, nuk rifilloi.

Por aksionet politike janë më të larta në Ukrainë , ku trashëgimia e Putinit është tani në rrezik. Dhe presioni shumë më intensiv tashmë është vënë mbi Kremlinin.

Perspektiva e ndjekjes penale ndërkombëtare për krimet e luftës mbetet një faktor i mundshëm moderator. Për shkak se Siria nuk iu bashkua kurrë gjykatës penale ndërkombëtare (ICC), gjykata nuk ka pasur juridiksion mbi krimet e rënda të kryera atje. Asambleja e Përgjithshme e OKB-së krijoi një organ me bazë në Gjenevë për të mbledhur dhe ruajtur provat e krimeve të rënda. Ai ka kontribuar në ndjekjet penale kombëtare të zyrtarëve sirianë , veçanërisht në Gjermani, nën konceptin e juridiksionit universal. Por edhe pse Human Rights Watch gjurmoi përgjegjësinë komanduese për krimet e luftës në Idlib deri në Putin, asnjë zyrtar rus nuk është akuzuar. Nuk është tepër vonë për të filluar.

Për më tepër, ICC ka juridiksion mbi krimet e rënda të kryera në Ukrainë sipas deklaratave të paraqitura nga qeveria ukrainase. Tashmë prokurori i ICC ka shpallur një hetim dhe 39 anëtarë të gjykatës po e mbështesin atë. Komuniteti ndërkombëtar tani duhet të sigurojë që ky hetim dhe puna më e gjerë e gjykatës të kenë burime të plota.

Në fund të fundit, frenuesi më i fuqishëm i mizorive nga ushtria ruse mund të jetë populli rus. Dhjetëra mijëra rusë kanë dalë në rrugë në protestë, pavarësisht nga gjasat e mëdha për arrestim . Më shumë se një milion njerëz kanë nënshkruar një peticion kundër luftës dhe njerëz të ndryshëm të shquar – artistë, muzikantë, akademikë e shkrimtarë kanë nënshkruar letra të hapura kundër luftës.

Diskutimet emergjente për Ukrainën në asamblenë e përgjithshme të OKB-së dhe në këshillin e OKB-së për të drejtat e njeriut janë në proces të dhënies së dënimit global dhe krijimit të një mekanizmi të posaçëm për të monitoruar, raportuar dhe mbledhur prova të krimeve të luftës në Ukrainë. Këto organe të OKB-së duhet të krijojnë një mekanizëm të ngjashëm për represionin edhe në Rusi. Në të njëjtën mënyrë, ndërsa qeveritë e botës vendosin sanksione të synuara ndaj njerëzve me bashkëfajësi në luftë dhe represion, ato duhet të shmangin sa më shumë që të jetë e mundur të dëmtojnë rusët e zakonshëm. Qëndrimi me popullin rus ndërsa ata përpiqen të frenojnë taktikat brutale të Putinit mund të jetë mjeti më i mirë që kemi për të parandaluar që Kievi dhe Kharkiv të bëhen Alepo dhe Grozni i ardhshëm./The Guardian, përkthyer dhe përshtatur nga Gazeta Shqiptare