Juventusi ëndërron yllin e Realit, ofron 40 milionë euro

Juvja vazhdon të jetë e interesuar për mesfushorin e Realit, Kasemiro. Lojtari i datëlindjes 1992 është njëkohësisht edhe futbollisti kyç në formacionin e kombëtares braziliane, ashtu sikurse në Madrid, një digë përpara mbrojtjes, e cila josh bardhezinjtë dhe trajnerin Alegri.





Pa dyshim që një lojtar si Kasemiro do t’i bënte punë çdokujt, por në Torino për të provuar së bëri ëndrrën e tyre realitet janë gati të ofrojnë 40 milionë euro, ofertë konkrete kjo, e cila i është paraqitur presidentit Florentino Perez, dje me rastin e takimit me Andrea Anjelin në Londër, për çështjen e Super Ligës. Shkurt, palët po e bisedojnë seriozisht mundësinë për të veshur Kasemiron bardhezi.