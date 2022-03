Ku do të burgosej Presidenti i Rusisë?/ Flet zyrtari i lartë britanik: Ja çfarë e pret Vladimir Putin, nëse dënohet!

Sekretari i Drejtësisë në Mbretërinë e Bashkuar, Dominic Raab, është pyetur nëse do të mirëpriste Vladimir Putinin në një burg në Mbretërinë e Bashkuar.

I shtyrë të përgjigjej nëse do të kishte hapësirë në një burg në Mbretërinë e Bashkuar për presidentin e Rusisë, Raab tha se:

“Shiko, ne e kemi bërë këtë më parë – Charles Taylor, (Radovan) Karaxhiç, nëse (Slobodan) Millosheviç do të kishte mbijetuar, ai do të kishte përfunduar në një burg të sigurisë së lartë”.

Ish-Presidenti liberian, Charles Taylor u detyrua të vuante dënimin në një burg në Mbretërinë e Bashkuar në vitin 2014, ndërsa Radovan Karaxhiç – lideri politik serb i Bosnjës i dënuar për gjenocidin e Srebrenicës – u transferua vitin e kaluar në një burg në Mbretërinë e Bashkuar.

“Sigurisht, nuk do të doja të paragjykoja asnjë hap të procesit ligjor, por ajo që po them është me aleatët tanë në mbarë botën, veçanërisht me ata që mbështesin ICC (Gjykatën Penale Ndërkombëtare)… ne të gjithë kemi nevojë për të punuar së bashku për t’u siguruar që ka një efekt të besueshëm parandalues”, shtoi Raab.